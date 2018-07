FuelPlus lance une solution d'approvisionnement informatisée de carburant pour avions

HANOVRE, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--juil. 2, 2018--FuelPlus, un fournisseur de premier plan de logiciels de gestion du carburant aviation, a lancé un nouveau produit qui aide à organiser plus rapidement des appels d'offre informatisés.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180702005555/fr/

Future of aviation fuel tendering (Photo: Business Wire)

eTender est l'un des premiers produits à utiliser la norme de données XML appliquée dans l'ensemble du secteur des carburants pour avions et élaborée par IATA, ce qui permet aux compagnies aériennes et aux fournisseurs de carburant d'échanger, rapidement et facilement, des documents d'appels d'offres standardisés en utilisant le langage de balisage extensible (XML).

"eTender est l'avenir des appels d'offres de carburant aviation," affirme Klaus-Peter Warnke, PDG du Groupe FuelPlus. "Ce système peut permettre de réduire considérablement les tâches administratives manuelles et de raccourcir le processus d'appel d'offres. Ceci représente un immense avantage pour les compagnies aériennes et les fournisseurs de carburant, contraints de supporter, depuis bien trop longtemps, des systèmes manuels obsolètes. Un sondage réalisé par l'IATA a révélé que jusqu'à 80% des efforts déployés en vue d'un appel d'offres concernent des tâches administratives ou de saisie de données. Ceci est inacceptable au 21e siècle," a-t-il ajouté.

L'une des caractéristiques clés de eTender pour les compagnies aériennes est que ce système peut recevoir des offres de carburant sous divers formats et conditions, et les normaliser et classer automatiquement. Ceci permet aux compagnies aériennes de comparer les offres plus précisément et de faire en sorte d'obtenir un prix optimal en échange de leur carburant. L'un des éléments fondamentaux pour les fournisseurs de carburant est que le système eTender utilise des données connues pour pré-remplir les cases du document contenant l'offre, afin de pouvoir préparer et soumettre les offres plus rapidement.

La nouvelle solution a fait l'objet de nombreuses séries d'essais auprès des principaux transporteurs et fournisseurs de carburant, qui ont fait parvenir d'excellentes observations. Elle est désormais disponible pour toutes les compagnies aériennes et fournisseurs de carburant, sous forme de produit SaaS autonome, ou, s'ils utilisent déjà la plateforme FluelPlus, sous forme de mise à jour.

Pour de plus amples informations à propos de eTender et de la plateforme FuelPlus, visitez www.fuelplus.com/blog

--fin--

Notes aux rédacteurs:

FuelPlus est le premier fournisseur mondial de logiciels de gestion du carburant aviation. Nous aidons les compagnies aériennes et fournisseurs de carburant à économiser du temps et de l'argent. Plus de 50 compagnies aériennes manipulent environ 30% du carburant destiné à la navigation aérienne commerciale mondiale utilisent déjà nos produits et services. Les grandes et moyennes compagnies aériennes nous font davantage confiance que toute autre société spécialisée dans les logiciels de gestion du carburant aviation. FuelPlus a également reçu le prix de 'Meilleur logiciel de gestion du carburant aviation' lors des Air Transport Awards 2017.

Le Groupe FuelPlus est présent dans le monde entier et possède un centre de développement global en Roumanie, ainsi que des bureaux régionaux en Amérique, Europe et Asie.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180702005555/fr/

CONTACT: FuelPlus

Mike Charalambous

Directeur Marketing

mcharalambous@fuelplus.com

KEYWORD: EUROPE GERMANY

INDUSTRY KEYWORD: ENERGY OIL/GAS TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT HARDWARE INTERNET SOFTWARE TRANSPORT AIR PROFESSIONAL SERVICES OTHER PROFESSIONAL SERVICES

SOURCE: FuelPlus

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/02/2018 09:41 AM/DISC: 07/02/2018 09:41 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180702005555/fr