Nuremberg accueille la fine fleur des télécommunications mondiales

NUREMBERG, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--juil. 2, 2018--Une conférence d'experts en communications mobiles et en numérisation se tiendra à la NürnbergMesse du 9 au 11 juillet. Parmi les participants figureront les grands noms de l'univers des télécommunications. Des opérateurs de réseau, des représentants des autorités réglementaires et de hauts responsables d'organismes de normalisation venus de plus de 60 pays ont accepté l'invitation de la société internationale SIGOS, qui organise la conférence pour la vingtième fois.

Plus de 20 experts internationaux prendront la parole et partageront leurs expériences lors de tables rondes. Les thèmes abordés iront des toutes nouvelles technologies réseau (5G) à l'internet des objets (IdO), en passant par l'optimisation des réseaux existants, les applications de smartphone et celles de demain. Environ 400 participants découvriront les dernières tendances et stratégies pour assurer une expérience utilisateur optimale. C'est dans cette optique que SIGOS, basée à Nuremberg, développe des solutions.

"Notre conférence est devenue un des événements les plus importants pour les opérateurs de réseau du monde entier", déclare Adil Kaya, CEO de SIGOS. "En tant qu'entreprise qui s'engage en faveur de la qualité des services de télécommunication depuis les premiers pas des communications mobiles, il est extrêmement pour nous de créer une plateforme internationale pour partager les expériences. Nous sommes ravis d'être capables d'organiser à nouveau cette conférence à Nuremberg. Nous disposons de destinations sur trois continents, mais notre principal bureau et notre siège se trouvent ici, à Nuremberg. Nous sommes donc aussi très heureux qu'Ulrich Maly, maire de Nuremberg, ouvrira la conférence avec une allocution de bienvenue", poursuit Kaya.

Depuis près de 30 ans, SIGOS perfectionne des essais actifs de bout en bout dans les télécommunications et, depuis un certain nombre d'années, dans le monde numérique également. "La communication devient de plus en plus complexe. Les applications pour smartphone sont un genre de moyens de communication standard dans de nombreux secteurs, comme la banque, le commerce de détail ou la télévision mobile. Il était donc naturel d'inclure les essais et la surveillance de ces formes de communication au portefeuille de SIGOS", explique Kaya. Avec ce type d'essais et de surveillance, l'expérience utilisateur est analysée en détail, par exemple pour garantir la fiabilité des paiements d'un magasin en ligne via un smartphone.

"Les attentes sont grandes pour cette conférence de plusieurs jours. La plupart des participants ont fait de longs trajets et attendent un programme analysant comment les réseaux et services mobiles peuvent être encore optimisés, ainsi que les grands enjeux de demain. Nous verrons les fruits de mois de préparation au début de la conférence, le 10 juillet", déclare Bjorn Koetz, responsable du marketing et du développement commercial chez SIGOS.

À propos de SIGOS:

Avec plus de 450 opérateurs de réseau répartis dans 156 pays, notamment les 100 plus grands réseaux mobiles, ainsi que plus de 600 entreprises clientes, SIGOS est le chef de file mondial des solutions d'essais actifs pour garantir la qualité des réseaux et les services via les réseaux mobiles à l'échelle mondiale. Au total, ce sont 350 employés qui travaillent dans nos bureaux de Nuremberg, Gand (Belgique), Singapour et San Mateo (États-Unis), et plus des équipes de ventes et d'assistance dans de nombreux autres pays.

Le texte original de ce communiqué, dans sa langue d'origine, est la version officielle faisant foi. Les traductions sont données à titre indicatif, et doivent être confrontées au texte dans sa langue d'origine, qui est l'unique version du texte ayant vocation à avoir un effet juridique.

