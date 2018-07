Die Welt der Telekommunikation zu Gast in Nürnberg

NURNBERG, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--Jul 2, 2018--Eine Expertenkonferenz zum Thema Mobilfunk und Digitalisierung findet vom 9. bis 11. Juli in der NürnbergMesse statt. Angekündigt ist das „Who is Who“ aus der Welt der Telekommunikation: Netzbetreiber, Vertreter von Regulierungsbehörden und hochrangige Manager von Standardisierungsorganen aus über 60 Ländern sind der Einladung der weltweit agierenden Firma SIGOS, die die Konferenz zum bereits 20. Mal organisiert, gefolgt.

Mehr als 20 internationale Experten werden Vorträge halten und in Podiumsdiskussionen Erfahrungen austauschen. Die Bandbreite reicht dabei von der neuesten Netztechnologie (5G), Internet of Things (IoT) oder der Optimierung bestehender Netze bis hin zu Smartphone Apps und neuen, zukünftigen Anwendungen. Die rund 400 Teilnehmer lernen neueste Trends und Strategien für eine möglichst perfekte Nutzererfahrung kennen, für die das Nürnberger Unternehmen SIGOS Lösungen entwickelt.

„Unsere Konferenz hat sich inzwischen innerhalb der Branche zu einem der wichtigsten Termine für Netzbetreiber weltweit etabliert“, erklärt Adil Kaya, CEO von SIGOS. „Als Unternehmen, das sich seit der Anfangszeit des Mobilfunks bereits der Servicequalität in der Telekommunikation verschrieben hat, ist es uns enorm wichtig, eine weltweite Plattform zum Erfahrungsaustausch zu schaffen. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Konferenz wieder in Nürnberg durchführen können, neben weiteren Standorten auf drei Kontinenten ist Nürnberg schließlich unser Hauptsitz und die Firmenzentrale. Von daher sind wir auch sehr glücklich, dass Nürnbergs Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly die Konferenz mit einer Begrüßungsrede eröffnen wird.“, so Adil Kaya weiter.

Seit fast 30 Jahren perfektioniert SIGOS das sogenannte „aktive Ende-zu-Ende-testen“ in der Telekommunikation und seit einigen Jahren auch in der digitalen Welt. „Kommunikation wird immer komplexer. Smartphone Apps sind in vielen Bereichen eine Art Standardkommunikationsmittel, sei es beim Banking, Shopping oder mobilem Fernsehen. Da lag es nahe, auch das Testen und Monitoren dieser Formen der Kommunikation in das SIGOS Portfolio aufzunehmen.“, erläutert Kaya. Dabei wird die sogenannte „User Experience“ – also die Anwendererfahrung unter die Lupe genommen, damit z. B. der Checkout im Onlineshop auf dem Smartphone auch wirklich zuverlässig funktioniert.

„Die Erwartungen an die mehrtägige Konferenz sind groß, die meisten Teilnehmer haben lange Reisen hinter sich und erwarten ein Konferenzprogramm, das Lösungen zeigt wie man Mobilfunknetze und mobile Dienste weiter optimiert und was in Zukunft wichtig ist. Den Erfolg der monatelangen Vorbereitungen werden wir zu Beginn der Konferenz am 10. Juli sehen“ erklärt Bjorn Koetz, Marketing Leiter von SIGOS.

Mit über 450 Netzbetreibern in 156 Ländern, darunter die Top 100 Mobilfunknetze, so wie über 600 Enterprise Kunden ist SIGOS der führende Anbieter weltweit für aktive Testlösungen zur Sicherung der Netzqualität und Dienste über Mobilfunknetze. 350 Mitarbeiter verteilen sich auf Büros in Nürnberg, Gent (Belgien), Singapur, und San Mateo (USA) sowie Vertriebs- und Support-Mitarbeitern in zahlreichen weiteren Ländern.

