Les ressortissants chinois souhaitent la bienvenue aux Jeux olympiques d’hiver

PÉKIN--(BUSINESS WIRE)--juil. 2, 2018--La candidature retenue de Pékin pour organiser les Jeux olympiques d'hiver 2022 a suscité une formidable vague d’enthousiasme d’accueil des Jeux olympiques d'hiver parmi les ressortissants chinois. Les sports de neige et de glace gagnent en popularité et Beijing Winter Tourism fait de plus en plus l’objet d’une attention des touristes. Fin 2017, la Commission municipale pour le développement du tourisme de Pékin (« CMDTP ») a organisé le deuxième Festival du tourisme culturel glace et neige de Pékin de manière à accueillir les Jeux olympiques d'hiver, construire la marque Beijing Winter Tourism et relayer l’esprit des Jeux olympiques d'hiver. Sur le thème « Charming Beijing and Exciting Winter Sports » (La charmante Pékin et des sports d'hiver exaltants), le carnaval neige et glace de deux mois a présenté au public des séries d’activités thématiques comme la célébration du compte à rebours du Nouvel an, des Temple Fairs (foires dans les temples), des sports d’hiver, des expositions et des représentations, montrant aux touristes internationaux l’image du tourisme d’hiver (neige et glace) à Pékin. De fantastiques événements sur la neige et la glace ont été activement organisés par la CMDTP et le Bureau municipal des sports de Pékin, comme le Marathon des neiges pour accueillir les Jeux olympiques d'hiver, qui ont déclenché un enthousiasme national pour les sports sur neige et sur glace des Jeux olympiques d'hiver.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180702005336/fr/

A poster of “The Second Beijing Ice and Snow Cultural Tourism Festival” with the theme of “Charming Beijing and Exciting Winter Sports”. (Graphic: Business Wire)

La CMDTP a coopéré avec le groupe Ctrip, un fournisseur en ligne de premier plan de services de voyages en Chine, pour enrichir le contenu et étendre l’influence des activités du deuxième Festival du tourisme culturel glace et neige de Pékin. Ils ont approfondi la collaboration dans le cadre de divers produits de voyages, de la visibilité en ligne via de multiples canaux nationaux et internationaux, de séminaires de promotion hors ligne, de visites pour 1000 personnes, de la conduite sans chauffeur de célébrités, de sollicitations en ligne, etc., ce qui a permis aux informations de toucher efficacement le public cible et à Beijing Winter Tourism d’être lancé.

Pour accueillir les Jeux olympiques d’hiver 2022 à Pékin, la CMDTP a profité des produits Ctrip pour promouvoir des « Jeux olympiques nationaux ». En explorant les caractéristiques de groupe de différents touristes et en tenant compte des différentes demandes des touristes domestiques comme internationaux, la CMDTP a développé 10 types d’itinéraires spéciaux sur le thème de l’hiver couvrant les Jeux olympiques, le Nouvel an chinois et Winter Folk of Imperial City, fournissant divers choix de voyage pour les touristes. Ctrip et la CMDTP ont également à deux reprises organisé des visites pour 1000 personnes de l’expérience de ski des Jeux olympiques d’hiver, qui a connu une grande popularité parmi les citoyens et les touristes.

Dans le même temps, le Festival du tourisme glace et neige a recouru à la retransmission en direct de personnes célèbres et a invité 10 groupes de célébrités du Web à faire l’expérience de 10 genres d’itinéraires thématiques autopilotés. Sous la forme de retransmissions en direct ou autres, elles ont publié des stratégies autopilotées après avoir organisé plusieurs aspects comme les repas, l’hébergement, les transports, les voyages, le shopping et le divertissement, de sorte que les citoyens puissent aisément les consulter et démarrer immédiatement le périple.

En outre, la CMDTP a mené des campagnes publicitaires sur des réseaux sociaux étrangers populaires comme Facebook et Twitter pour faire voyager davantage de touristes à l’étranger, et a fait la promotion d’aspects célèbres du Nouvel an chinois comme les “enveloppes rouges”, les “temple fairs” et les “spring couplets” à des fins de buzz marketing. De nombreux touristes étrangers ont été attirés pour participer à des jeux de questions-réponses récompensés de prix comme “CNY in Beijing”, “Impression of Beijing” et “Great Wall Hero”, qui ont permis de jouer la carte de Pékin du tourisme d’hiver pour les activités sur neige et sur glace.

Beijing Winter Tourism attire dorénavant l’attention des touristes internationaux, et cela grâce au Festival du tourisme culturel glace et neige. Par l’entremise de ce festival annuel, la Commission municipale pour le développement du tourisme de Pékin souhaite présenter les charmes de Beijing Winter Tourism, aider les Jeux olympiques d'hiver et accueillir le grand événement international à venir conjointement avec des personnes du monde entier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180702005336/fr/

CONTACT: Ctrip

Zhenyuan Ma, +86 13916106172

564671503@qq.com

KEYWORD: ASIA PACIFIC CHINA

INDUSTRY KEYWORD: TRAVEL DESTINATIONS VACATION SKIING/SNOWBOARDING SPORTS

SOURCE: Ctrip

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/02/2018 03:29 AM/DISC: 07/02/2018 03:29 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180702005336/fr