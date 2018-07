Zimbabwe vs. Pakistan Scoreboard

HARARE, Zimbabwe (AP) — Scoreboard Sunday at the end of the tri-series Twenty20 match between Zimbabwe and Pakistan at Harare Sports Club:

Pakistan Innings

Mohammad Hafeez c Masakadza b Jarvis 7

Fakhar Zaman b Chisoro 61

Hussain Talat c Moor b Chibhabha 10

Safraz Ahmed c Musakanda b Chisoro 16

Shoaib Malik not out 37

Asif Ali not out 41

Extras: (1lb, 9w) 10

TOTAL: (for 4 wickets) 182

Overs: 20.

Fall of wickets: 1-13, 2-44, 3-78, 4-120.

Did not bat: Faheem Ashraf, Shadab Khan, Mohammad Nawaz, Hasan Ali, Usman Khan.

Bowling: John Nyumbu 3-0-32-0, Kyle Jarvis 2-0-9-1, Blessing Muzarbani 4-0-46-0, Chamu Chibhabha 3-0-29-1 (1w), Tendai Chisoro 4-0-28-2 (5w), Solomon Mire 3-0-29-0 (3w), Ryan Burl 1-0-8-0.

Zimbabwe Innings

Solomon Mire c Hasan Ali b Nawaz 27

Chamu Chibhabha lbw b Nawaz 0

Hamilton Masakadza c Ahmed b Hasan Ali 7

Tarisai Musakanda c Shadab Khan b Usman Khan 43

Peter Moor b Shadab Khan 2

Elton Chigumbura b Hasan Ali 14

Ryan Burl c Malik b Hafeez 9

Tendai Chisoro c Ahmed b Usman Khan 1

Blessing Muzarbani b Hafeez 0

John Nyumbu not out 1

Kyle Jarvis absent hurt

Extras: ((1lb, 3w) 4

TOTAL: (all out) 108

Overs: 17.5.

Fall of wickets: 1-1, 2-22, 3-57,64 4-64, 5-88, 6-102, 7-105, 8-107, 9-108.

Bowling: Mohammad Nawaz 4-0-11-2, Usman Khan 3-0-11-2, Faheem Ashraf 3-0-23-0 (1w), Hasan Ali 2-0-19-2 (2w), Shadab Khan 4-0-29-1, Hussain Talat 1-0-11-0, Mohammad Hafeez 0.5-0-3-2.

Result: Pakistan won by 74 runs.

Toss: won by Zimbabwe.

Umpires: Jeremiah Matibiri, Zimbabwe, and Russell Tiffin, Zimbabwe.

TV Umpire: Langton Rusere, Zimbabwe. Match Referee: Jeff Crowe, New Zealand.