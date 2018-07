Saturday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE Detroit 012 000 000—3 7 0 Toronto 000 030 001—4 7 1

Boyd, A.Wilson (7) and Greiner, J.McCann; Gaviglio, Biagini (8), Oh (9) and Maile. W_Oh 4-2. L_Jimenez 3-1. HRs_Detroit, Castellanos (12), Hicks (7). Toronto, Smoak (11), Grichuk (10).

___

Houston 000 002 000—2 5 0 Tampa Bay 320 000 00x—5 10 1

Verlander, Harris (6), Sipp (7), Giles (8) and B.McCann; Stanek, Nuno (2), Alvarado (6), Roe (8), Romo (9) and Ramos. W_Nuno 2-0. L_Verlander 9-4. Sv_Romo (7). HRs_Houston, Bregman (16).

___

Cleveland 000 200 000—2 3 1 Oakland 000 003 04x—7 8 0

Plutko, O.Perez (6), Otero (7), Tomlin (8), Kontos (8) and Gomes; Jackson, Buchter (7), Pagan (8), Casilla (9), Trivino (9) and Phegley. W_Jackson 1-0. L_Plutko 4-2. Sv_Trivino (3). HRs_Cleveland, Ramirez (24), Lindor (20). Oakland, Olson (18), Fowler (5), Phegley (2).

___

Los Angeles 000 100 050—6 7 3 Baltimore 200 000 000—2 6 0

Skaggs, Ramirez (6), Alvarez (6), J.Anderson (7), Parker (9) and Maldonado; Cashner, Brach (7), Givens (8), Scott (8), Britton (9) and Joseph. W_J.Anderson 2-2. L_Givens 0-6.

___

INTERLEAGUE Minnesota 030 042 000— 9 11 0 Chicago 003 150 50x—14 20 0

Mejia, Reed (5), Duke (5), Hildenberger (7), Belisle (7) and B.Wilson, Garver; Chatwood, Duensing (6), J.Wilson (7), Bass (8), Strop (8) and Contreras. W_J.Wilson 2-2. L_Hildenberger 1-2. HRs_Minnesota, Rosario (18).

___

NATIONAL LEAGUE New York 100 001 000—2 6 1 Miami 000 003 20x—5 9 0

deGrom, Gsellman (7), Swarzak (8) and Mesoraco; Lopez, Conley (7), Steckenrider (8), Barraclough (9) and Realmuto. W_Lopez 1-0. L_deGrom 5-4. Sv_Barraclough (8). HRs_New York, Bautista (3), Frazier (9). Miami, Anderson (5).

___

Milwaukee 100 002 000— 3 5 1 Cincinnati 000 011 82x—12 15 2

Chacin, T.Williams (6), Zagurski (7), Barnes (7), Kratz (8) and Kratz, Pina; Mahle, Crockett (6), D.Hernandez (7), Floro (8) and Casali, Barnhart. W_D.Hernandez 3-0. L_Zagurski 0-1. HRs_Milwaukee, Thames (11). Cincinnati, Lorenzen (3).

___

Washington 010 001 000—2 8 0 Philadelphia 001 200 00x—3 7 1

Hellickson, J.Miller (5), Madson (7), K.Herrera (8) and Kieboom; Velasquez, Arano (3), Hunter (5), Morgan (7), Rios (8), Dominguez (9) and Alfaro. W_Arano 1-0. L_Hellickson 2-1. Sv_Dominguez (7). HRs_Washington, Rendon (11). Philadelphia, Herrera (14).

___

Colorado 000 110 100—3 6 0 Los Angeles 000 001 000—1 3 0

Marquez, Ottavino (9) and Iannetta; Maeda, Paredes (8), Hudson (8) and Grandal. W_Marquez 6-8. L_Maeda 5-5. Sv_Ottavino (2). HRs_Colorado, Desmond (17). Los Angeles, Hernandez (14).