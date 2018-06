Friday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE Detroit 001 000 100—2 6 0 Toronto 000 300 00x—3 8 0

Liriano, Farmer (7), Coleman (8) and McCann; Stroman, Oh (8), Clippard (9) and Martin. W_Stroman 1-5. L_Liriano 3-4. Sv_Clippard (5). HRs_Detroit, Candelario (12). Toronto, Smoak (10).

INTERLEAGUE Minnesota 030 200 001— 6 10 0 Chicago 002 042 11x—10 12 2

Berrios, Pressly (5), Magill (6), Belisle (8) and Garver; Montgomery, R.Rosario (6), Bass (7), Strop (8), Wilson (9), Morrow (9) and Gimenez, Contreras. W_Montgomery 3-2. L_Berrios 8-6. Sv_Morrow (17). HRs_Minnesota, Mauer (2). Chicago, Zobrist (6), Russell (5), Heyward (5), Schwarber (16).