KSrelief lança projeto abrangente para proporcionar aos iemenitas “Uma vida sem minas terrestres”

RIAD, Arábia Saudita--(BUSINESS WIRE)--jun 29, 2018--O Centro Humanitário e Assistencial Rei Salman (KSrelief) lançou esta semana o Projeto Saudita para Eliminação de Minas Terrestres (MASAM), um programa para erradicar as minas terrestres no Iêmen com o objetivo de proteger civis e garantir o fornecimento de materiais humanitários urgentes.

Mais de 600 mil minas estão instaladas nas áreas liberadas pelas milícias, 130 mil minas aquáticas – banidas internacionalmente –, 40 mil minas em Marib e 16 mil na ilha de Mayon.

O conflito resultou na fabricação e distribuição de minas terrestres por milícias, causando mais de 1.539 mortes registradas, ferimentos em mais de 3 mil pessoas e deficiência permanente para mais de 900 iemenitas, a maior parte mulheres, crianças e idosos. Infelizmente, esses números são muito inferiores às estimativas atuais, uma vez que o programa de desminagem nacional não conseguiu identificar e registrar os números reais. No centro de próteses fundado pelo KSrelief em Marib, mais de 195 vítimas de minas terrestres receberam 305 próteses no último ano.

O projeto criado pelo KSrelief foi lançado segunda-feira, após o governo iemenita assinar um Acordo para Eliminação de Minas Terrestres e Resíduos Explosivos da Guerra com Dynashield, em solidariedade com a empresa Dynasafe, do Reino Unido. A eliminação ocorrerá em cinco fases:

· Fase 1: Consulta, análise topográfica e coordenação com autoridades locais.

· Fase 2: Mobilização e execução inicial da eliminação segura das minas terrestres.

· Fase 3: Operações abrangentes de limpeza para eliminação das minas terrestres em pelo menos seis estados do Iêmen, incluindo Sanaa, Marib, Aden e Taiz.

· Fase 4: Distribuição de equipes de intervenção rápida para liberar infraestruturas de fornecimento assistencial e situações de resposta a emergências.

· Fase 5: Gestão das operações abrangentes e implementação contínua das fases 3 e 4.

Dr. Abdullah Al Rabeeah, Supervisor Geral do KSrelief, declarou: “O uso de minas terrestres contra pessoas inocentes do Iêmen foi um flagelo abominável para a vida de civis e trabalhadores de ajuda humanitária em todo o país. O KSrelief e nossos parceiros na Dynashield, com o apoio do governo iemenita, estão comprometidos com a eliminação segura e abrangente desses artefatos devastadores. Além disso, esse projeto liberará rotas de prestação de assistência para garantir o fluxo livre de suprimentos humanitários. Nossa promessa é uma vida sem minas terrestres para o povo do Iêmen.”

