CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 497 1-2 Sep 501 1-4 Dec 516 3-4 Mar 532 1-4 May 543 3-4 Jul 548 1-2 Sep 556 1-2 Dec 568 3-4 Mar 576 3-4 May 580 1-4 Jul 579 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 350 1-4 Sep 359 1-2 Dec 371 1-4 Mar 381 1-4 May 388 Jul 394 1-4 Sep 389 1-2 Dec 394 1-2 Mar 404 May 410 Jul 415 1-4 Sep 408 1-4 Dec 408 Jul 421 3-4 Dec 414 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 250 1-2 Sep 240 Dec 245 Mar 249 1-4 May 251 1-4 Jul 256 1-4 Sep 257 1-2 Dec 257 1-2 Mar 257 1-2 May 257 1-2 Jul 256 Sep 256 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 858 1-2 Aug 863 1-2 Sep 869 1-4 Nov 880 Jan 889 Mar 894 May 902 Jul 910 1-4 Aug 910 Sep 903 1-2 Nov 901 1-4 Jan 907 Mar 909 May 912 3-4 Jul 920 Aug 921 1-4 Sep 914 1-2 Nov 901 Jul 928 1-4 Nov 907 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 29.12 Aug 29.23 Sep 29.34 Oct 29.47 Dec 29.74 Jan 29.99 Mar 30.32 May 30.64 Jul 30.94 Aug 31.06 Sep 31.18 Oct 31.25 Dec 31.45 Jan 31.65 Mar 31.89 May 32.08 Jul 32.19 Aug 32.16 Sep 32.18 Oct 32.15 Dec 32.15 Jul 32.15 Oct 32.15 Dec 32.15 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 332.80 Aug 331.00 Sep 330.90 Oct 330.30 Dec 329.90 Jan 328.00 Mar 323.10 May 321.70 Jul 323.40 Aug 323.30 Sep 322.90 Oct 320.20 Dec 320.20 Jan 320.10 Mar 318.90 May 320.80 Jul 322.80 Aug 322.80 Sep 322.80 Oct 322.80 Dec 319.80 Jul 322.70 Oct 322.70 Dec 329.90