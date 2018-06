Rimini Street zum fünften Mal von Bay Area News Group als „Top Workplace“ ausgezeichnet

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Jun 29, 2018--Rimini Street, Inc., (Nasdaq: RMNI), ein internationaler Anbieter von Produkten und Services für Unternehmenssoftware und der führende Support-Drittanbieter für Oracle- und SAP-Produkte, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von der Bay Area News Group zum fünften Mal zu einem der „Top Workplaces“ der Bay Area ernannt wurde. Die Liste der „Top Workplaces“ basiert ausschließlich auf dem Feedback der Mitarbeiter, das im Rahmen einer unabhängigen Umfrage von Forschungspartner Energage, LLC, einem führenden Anbieter von technologiebasierten Tools zur Mitarbeiterbindung, erhoben wurde.

Rimini Street Recognized as a Top Workplace by Bay Area News Group for the Fifth Time (Photo: Business Wire)

Mit der anonymen Befragung werden verschiedene Aspekte der Arbeitsplatzkultur wie Ausrichtung, Umsetzung und Beziehungen gemessen. Teilnehmer erhalten auch die Gelegenheit, zusätzliche Kommentare und aufschlussreiches Feedback zu Kultur und Umfeld ihres Unternehmens abzugeben. Über 4.000 Unternehmen nehmen jedes Jahr an der Energage-Umfrage teil, wobei mehr als eine Million Teilnehmer die Mitarbeiterumfragen ausfüllen.

„Top Workplaces ist mehr als nur eine Anerkennung“, sagte Doug Claffey, der CEO von Energage. „Unsere Untersuchung zeigt, dass Unternehmen, die den Preis erhalten, bessere Talente anziehen, geringere Fluktuation erleben und besser gerüstet sind, um Ergebnisse zu erzielen. Ihre Führungskräfte legen Wert auf eine gesunde Arbeitsplatzkultur, die sie sorgfältig gestalten und die das Engagement der Mitarbeiter fördert.“

„Rimini Street fühlt sich geehrt, von der Bay Area News Group erneut als ‚Top Workplace‘ ausgezeichnet zu werden“, sagte Jim Petraglia, Group Vice President des Bereichs Global HR & Shared Services von Rimini Street. „Rimini Street investiert leidenschaftlich gerne in seine Mitarbeiter – die Schaffung einer kollaborativen Umgebung, die Teamarbeit fördert und die berufliche Weiterentwicklung begünstigt. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die besten Talente einzustellen. So ist es uns möglich, stets Innovationen hervorzubringen und unseren Kunden herausragende Supportleistungen und Vorteile anzubieten.“

Die Bay Area News Group hat die vollständige Liste der „Top Workplaces“ am 24. Juni veröffentlicht. Weitere Informationen zur Liste der „Top Workplaces“ und zu Energage finden Sie unter www.topworkplaces.com und www.energage.com.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware und der führende Support-Drittanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte.

