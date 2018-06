Energica annonce des ventes record pour le premier semestre 2018

MODÈNE, Italie--(BUSINESS WIRE)--juin 29, 2018--Energica Motor Company S.p.A., le fabricant italien de motos électriques haute performance coté sur le marché AIM Italia, annonce un chiffre d'affaires record pour la première moitié de 2018.

Pour cette période, la Société a généré un chiffre d'affaires cinq fois supérieur à celui enregistré aux T1 et T2 2017. À ce jour, la Société a déjà bien plus que doublé son résultat comparé à la totalité de l'exercice précédent. Ces nouvelles données arrivent juste au milieu de la saison de moto et de l'agenda du MotoGP, auxquels participe Energica dans le cadre des tours de démonstration Ego Corsa, la course électrique du tout prochain championnat du monde FIM Enel MotoE™.

Ego, numéro un des ventes de motos Grâce à l'attention suscitée par la désignation de fournisseur unique du championnat du monde FIM Enel MotoE™, Energica connaît une croissance mondiale, avec une réussite toute particulière en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suède. Ego, la sportive électrique, est confirmée comme la meilleure vente des motos, suivie du roadster Eva. Basé à Modène et dirigé par Livia Cevolini, le constructeur a élargi sa gamme de modèles fin 2017, avec l'introduction de l'Eva EsseEsse9, actuellement à la vente dans le réseau de revendeurs officiels.

"Au cours de ces dernières semaines, nous avons encore amélioré la tendance du T1 2018: un résultat qui bat ainsi tous les records et qui dépasse nos attentes pour le premier semestre 2018", déclare Livia Cevolini, CEO d'Energica Motor Company S.p.A. "Le résultat a été atteint grâce à l'extraordinaire motivation de toute l'équipe d'Energica, qui a réussi à commercialiser un troisième modèle innovant sous la marque Energica, l'électrique vintage Eva EsseEsse9. La Société continue en outre de fournir d'importants efforts en matière de R&D, un des éléments distinctifs de notre marque." "Cette expertise a joué un rôle clef dans le développement du projet MotoE™ et la forte demande des clients finaux confirme que nous avons pris les bonnes décisions pour devenir le chef de file des motos électriques."

