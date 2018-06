LTI inaugure un Centre de livraison mondial à Johannesburg

MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--juin 29, 2018--Larsen & Toubro Infotech Ltd. (NSE : LTI, BSE : 540005), une société internationale de conseil technologique et de solutions numériques, vient d’inaugurer son tout dernier Centre de livraison mondial à Johannesburg. Le centre ultramoderne de plus de 30 000 pieds carrés et d’une capacité de 250 sièges aidera l’entreprise à étendre ses activités en Afrique du Sud dans tous les secteurs.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180629005456/fr/

Newly inaugurated LTI Global Delivery Center in Johannesburg (Photo: Business Wire)

Le centre offrira un environnement souple dans lequel il sera possible de créer et de livrer des solutions numériques de pointe aux clients dans les domaines du big data, du cloud, du SaaS, de l’IdO et de la transformation numérique. Les clients pourront par ailleurs découvrir la convergence du monde physique et numérique au dernier Centre d’expérience Mosaic qui ouvrira bientôt sur ce site. Le centre disposera d’un Centre de commande fonctionnant 24 h/24 et 7 j/7 pour surveiller et soutenir les infrastructures, les réseaux et la sécurité des opérations client.

Lors de l’inauguration du nouveau centre, Sudhir Chaturvedi, président des ventes et membre exécutif du conseil d’administration de LTI, a déclaré : « L’Afrique du Sud représente pour nous un marché de croissance stratégique, et ce centre illustre notre détermination à nous développer massivement dans cette région en tirant parti des talents locaux. Nous envisageons d’importantes opportunités de croissance dans les secteurs de la banque, de la finance, de la fabrication, de l’énergie et des services publics ».

Situé dans la zone commerciale de premier plan qu’est Rosebank, le nouveau centre de livraison de LTI est logé dans un bâtiment 4 étoiles bénéficiant de la classification Green Star Office Design, où 74 % de la surface utilisable est en ligne directe vers l’extérieur, sans être obstruée par les bâtiments environnants.

LTI est présente dans 27 pays et a enregistré une croissance record de 16,7 % lors de l’exercice précédent en glissement annuel.

À propos de LTI:

Larsen & Toubro Infotech (NSE : LTI, BSE : 540005) est une société internationale de conseil technologique et de solutions numériques, qui permet à plus de 300 clients de réussir dans un monde convergent. Opérant dans 27 pays, nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour nos clients, et accélérons leur transformation numérique grâce à la plateforme Mosaic de LTI, qui facilite leurs parcours dans les domaines du mobile, des réseaux sociaux, de l’analytique, de l’IdO et du cloud. Créée en 1997 comme filiale du groupe Larsen & Toubro Limited, notre héritage unique nous confère une expertise inégalée du monde réel, laquelle nous permet de résoudre les défis les plus complexes des entreprises dans tous les secteurs. Chaque jour, notre équipe composée de plus de 24 000 collaborateurs permet à nos clients d’améliorer l’efficacité de leurs opérations commerciales et technologiques, et d’offrir de la valeur à leurs clients, employés et actionnaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.Lntinfotech.com , ou suivez-nous sur @LTI_Global

Restez en contact avec LTI :

Lisez nos Actualités et nos Blogs Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn Aimez notre page Facebook Regardez nos vidéos sur YouTube

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180629005456/fr/

CONTACT: Larsen & Toubro Infotech

Neelian Homem

RP et Relations médias - Inde

+91-900-434-5540

neelian.homem@lntinfotech.com

ou

Karin Bakis

RP et Relations médias - États-Unis

+1-978-998-1578

karin.bakis@lntinfotech.com

ou

Katrina Dixon

RP et Relations médias - Europe

+44-771-475-3308

Katrina.dixon@lntinfotech.com

KEYWORD: UNITED KINGDOM EUROPE ASIA PACIFIC FRANCE GERMANY INDIA IRELAND ITALY

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT INTERNET NETWORKS PROFESSIONAL SERVICES CONSULTING

SOURCE: Larsen & Toubro Infotech

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/29/2018 11:00 AM/DISC: 06/29/2018 11:01 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180629005456/fr