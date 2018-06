Anthem Foundation Presenta el Premio Anthem Health Champion Award a CC Sabathia

INDIANAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--jun. 29, 2018--Anthem Foundation, el brazo filantrópico de Anthem Inc., nombró al New York Yankee, campeón de la Serie Mundial y fundador de PitCCh In Foundation CC Sabathia como el más reciente ganador del premio Anthem Health Champion Award, que aumenta la conciencia acerca de los problemas críticos de salud y reconoce a las personas que están marcando la diferencia como modelos de conducta saludables, e inspirando a otros a hacer lo mismo. Sabathia fue honrado por su compromiso de empoderar a los jóvenes con las herramientas para tener éxito en llevar vidas saludables y físicamente activas.

Anthem Foundation Presento el Premio Anthem Health Champion Award al beisbolista New York Yankee CC Sabathia por su compromiso de enriquecer las vidas de los jóvenes de la ciudad a través de la educación y las actividades deportivas.

“En Anthem estamos comprometidos a crear una mejor experiencia de atención de salud para todos, incluidas las comunidades en las que vivimos y trabajamos”, dijo Peter Haytaian, vicepresidente ejecutivo y presidente de negocios comerciales y especializados de Anthem. “El Premio Anthem Health Champion nos brinda la oportunidad de reconocer a las personas que comparten nuestros valores y nos complace reconocer a CC Sabathia por su trabajo para brindar oportunidades deportivas y de actividad física a niños de todo el país”.

En el 2008, Sabathia y su esposa Amber establecieron la PitCCh In Foundation para ayudar a elevar la autoestima de los niños necesitados de las zonas urbanas a través de programas comunitarios, deportivos y educativos. A través de los diversos programas, más de 1.500 niños participaron en All Star Baseball Clinics, se han invertido más de US$800.000 en renovaciones atléticas y comunitarias para crear entornos de juego seguros y se proporcionaron materiales escolares y mochilas por valor de US$ 3,9 millones para garantizar que los niños de primaria tengan los elementos que necesitan para tener éxito en su educación.

Sabathia recibió el premio Anthem Health Champion Award ante una multitud de más de 200 niños, organizaciones sin fines de lucro y líderes comunitarios en el evento Triple Play Day de Boys & Girls Clubs of America en la ciudad de Nueva York, patrocinado por la Anthem Foundation. Como ex-alumno de Boys & Girls Club, CC Sabathia expresó su pasión por motivar a la próxima generación de niños a priorizar la salud y el bienestar en sus vidas.

“Al crecer, mi Boys & Girls Club me ayudó a encontrar mi pasión por los deportes y el aprendizaje. Hoy, es increíblemente importante para mí motivar a la próxima generación de jóvenes a mantenerse activos y saludables para que puedan lograr todo lo que quieran cuando sean adultos”, dijo Sabathia.

Sabathia, que ayudó a liderar a los Yankees de Nueva York al Campeonato Mundial de Serie 2009, se une a una impresionante lista de galardonados del premio Anthem Health Champion Award, incluidos Billie Jean King, Glenn Robinson III, Michael Phelps, Eli Manning y Jake Steinfeld.

Acerca de Anthem Foundation

Anthem Foundation es el brazo filantrópico de Anthem, Inc. y mediante contribuciones y programas de beneficencia, la Foundation promueve el compromiso inherente de Anthem, Inc. para mejorar la salud y el bienestar de los individuos y las familias en las comunidades a las que Anthem, Inc. y sus planes de salud afiliados sirven. La Foundation concentra sus esfuerzos en iniciativas estratégicas que abordan y aportan soluciones innovadoras a los retos del cuidado de la salud, así como la promoción del programa Healthy Generations, una iniciativa multi-generacional que se dirige a enfermedades específicas y condiciones médicas. Estas enfermedades y condiciones médicas incluyen: atención prenatal en el primer trimestre, bebés con bajo peso al nacer, tasas de morbilidad cardíaca, actividades a largo plazo que disminuyen la obesidad y aumentan la actividad física, prevalencia de diabetes en poblaciones adultas, neumococo en adultos y vacunas contra la influenza y dejar de fumar. La Foundation también coordina el programa, que se lleva a cabo durante todo el año, Associate Giving, que iguala el 50 por ciento de las contribuciones de los asociados, así como también sus programas de servicio a la comunidad Volunteer Time Off for Doers. Para obtener más información sobre la Anthem Foundation, por favor visite http://www.anthem.foundation y su blog en https://medium.com/anthemfoundation.

