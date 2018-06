Rimini Street es reconocido como el “Mejor Lugar para Trabajar” por Bay Area News Group por quinta vez

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--jun. 29, 2018--Rimini Street, Inc., un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, y el proveedor de soporte externo líder para los productos de software de Oracle y SAP, anunció hoy que fue nombrado uno de los “Mejores Lugares para Trabajar” en el área de la Bahía por Bay Area News Group, por quinta vez. La lista de los Mejores lugares para trabajar se basa únicamente en los comentarios de los empleados recopilados a través de una encuesta externa que administra su socio de investigación Energage, LCC, un proveedor líder de herramientas de compromiso de los empleados basadas en la tecnología.

La encuesta anónima mide diferentes aspectos de la cultura del lugar de trabajo, incluidas alineación, ejecución y conexión. Los participantes también tienen la oportunidad de brindar comentarios adicionales y opiniones reveladoras sobre la cultura y el entorno de la organización. Más de 4000 organizaciones participan en el estudio de Energage cada año, y más de un millón de participantes realizan las encuestas para empleados.

“El premio al Mejor lugar para trabajar es más que solo un reconocimiento”, expresó Doug Claffey, gerente general de Energage. “Nuestra investigación demuestra que las organizaciones que ganan este premio logran atraer mejores talentos, experimentan menos rotación de personal y están mejor equipadas para ofrecer resultados financieros finales. Sus líderes priorizan y crean cuidadosamente una cultura del lugar de trabajo saludable que respalda el compromiso de los empleados”.

“Rimini Street tiene el honor de recibir una vez más el reconocimiento como mejor lugar de trabajo por Bay Area News Group”, señaló Jim Petraglia, vicepresidente de grupo de Servicios Compartidos y RR. HH. Globales de Rimini Street. “Rimini Street tiene una pasión por invertir en nuestros empleados: crear un entorno colaborativo que fomente el trabajo en equipo y motive el crecimiento de carrera. La compañía se compromete a reclutar el mejor talento, lo que nos permite innovar continuamente y proporcionar servicios de soporte y valor excepcionales para nuestros clientes”.

Bay Area News Group publicó la lista completa de los Mejores lugares para trabajar el 24 de junio. Para obtener más información sobre la lista de los mejores lugares para trabajar y Energage, visite www.topworkplaces.com y www.energage.com.

