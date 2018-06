Les nouveaux scooters New Many 110 EV et Nice 100 EV de KYMCO reflètent le ferme engagement de la marque à transformer l'industrie du scooter électrique

TAIPEI, Taïwan--(BUSINESS WIRE)--juin 29, 2018--KYMCO annonce le lancement de deux nouveaux modèles révolutionnaires de scooter électrique et traduit ainsi l'engagement de la société à populariser les deux-roues électriques parmi les consommateurs du monde entier. Le magnifique scooter au style rétro KYMCO New Many 110 EV est conçu pour les jeunes générations, tandis que le KYMCO Nice 100 EV vise un public plus large déjà converti à l'électrique.

Ces deux nouveaux modèles ne sont qu'une toute petite partie des projets de KYMCO en matière de véhicules électriques pour le proche avenir. KYMCO va hardiment lancer 10 modèles différents de scooters d'ici les trois prochaines années et transformer le paysage mondial du scooter électrique, en commençant par Taïwan, un marché où la densité de scooters est la plus forte au monde.

En outre, KYMCO a précisé comment l'esprit de la marque, "Win My Heart", et ses trois piliers "Distinction, Fierté et Persistance", qui président de longue date aux activités de la société, guident ses initiatives en matière de véhicules électriques. C'est cet esprit qui a permis à KYMCO d'exceller et de se transformer en une marque respectée de classe mondiale.

"WIN MY HEART", OU IONEX SELON KYMCO

Premièrement, pour offrir aux consommateurs de Taïwan une infrastructure de bornes de charge digne de "Win My Heart", KYMCO achèvera le déploiement de 1 500 stations de charge rapide Ionex le jour où elle livrera ses premiers scooters électriques Ionex. D'ici la fin de 2019, KYMCO aura déployé 2 000 stations de charge Ionex; ainsi, les scootéristes pourront facilement louer des batteries partagées et échangeables pour leurs trajets longue distance. En outre, dans deux ans KYMCO disposera de plus de 30 000 points de vente partagés pour éliminer complètement tout souci d'autonomie que pourraient avoir les scootéristes.

Deuxièmement, pour offrir aux consommateurs une expérience "Win My Heart" de la recharge à la maison, le scooter électrique Ionex est doté de la première station de recharge intelligente jamais créée par l'industrie. Les scootéristes peuvent facilement apporter chez eux cette batterie extrêmement légère (5 kg) pour la recharger pendant la nuit et quitter la maison chaque matin avec le plein d'énergie. Pour rendre le chargement de nuit encore plus simple pour les résidents d'appartements, KYMCO lancera le projet "Ionex Green Ready Community" : les stations de recharge seront installées dans les parkings publics des bâtiments résidentiels.

Troisièmement, afin d'offrir à ses clients une expérience "Win My Heart" de propriétaire de scooter électrique, KYMCO leur fournit une garantie et un service sans précédent. Chaque scooter électrique Ionex est assorti d'une garantie de 5 ans pour la batterie et de 10 ans pour le moteur. D'autre part, pour garantir que le coût d'utilisation au kilomètre soit attractif, la batterie de location des scooters électriques Ionex est garantie à vie. La location mensuelle pour un kilométrage de base de 1 000 km ne coûte que USD 10 (NTD 299).

Enfin, pour proposer aux consommateurs des produits "Win My Heart" qui satisfont tous les types de désirs, KYMCO lancera 10 modèles électriques au cours des trois prochaines années. Chaque modèle sera doté de caractéristiques spécifiques de manière à cibler les différents types d'utilisateurs. Ces ambitions commencent à se concrétiser dès aujourd'hui avec le lancement de deux scooters électriques légers: le KYMCO New Many 110 EV et le KYMCO Nice 100 EV. Par la suite, KYMCO introduira des deux-roues électriques moyens et puissants.

"WIN MY HEART", OU LA PROMOTION DU DEUX-ROUES ÉLECTRIQUE PAR KYMCO

Le but de KYMCO est de promouvoir le scooter électrique pour faire des véhicules verts une réalité qui va de soi dans la vie quotidienne de chacun.

Le KYMCO New Many 110 EV est un scooter électrique Ionex conçu pour les jeunes générations de scootéristes friands de mode et de style rétro. Le New Many 110 EV devrait être disponible en août, en deux versions. En tenant compte de la subvention gouvernementale, le prix du New Many 110 EV dans sa version Noodoe Navigation s'élève à USD1 590 (NTD47 800) seulement, et sa version standard est encore moins chère: USD 1 420 (NTD 42 800).

Avec son utilisation simple et pratique et son prix très compétitif, le KYMCO Nice 100 EV cible un public encore plus large d'utilisateurs convertis à l'électrique. Le KYMCO Nice 100 EV devrait être disponible en octobre. Déduction faite de la subvention du gouvernement, son prix n'excède pas USD 990 (NTD 29 800).

"Grâce aux deux premiers scooters Ionex au monde présentés aujourd'hui, les scootéristes peuvent opter pour l'électrique sans aucun compromis, a déclaré Allen Ko, PDG de KYMCO. C'est une invitation mondiale à lancer une initiative ouverte célébrant l'une des missions sociales les plus cruciales de notre temps."

Pour plus d'informations, visitez le site internet de KYMCO Taïwan à l'adresse: www.kymco.com.tw

https://www.youtube.com/watch?v=UyA05gtyU8k

