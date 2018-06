Von Visa erfasste Daten zeigen auf, dass bei einem Fünftel der bei der FIFA Fussball-WeltmeisterschaftTM 2018 getätigten Käufe kontaktlose Technologie genutzt wird

MOSKAU--(BUSINESS WIRE)--Jun 29, 2018--Visa (NYSE: V), der offizielle Bezahlungsdienstpartner der FIFA, veröffentlichte heute eine Analyse zu den Ausgaben ausländischer Reisender während der Eröffnungstage der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2018. Gemäß diesen Ergebnissen wurden in den 11 russischen Gastgeberstädten des Turniers bei etwa einem Fünftel (17 Prozent) aller Käufe mit Visa kontaktlose Zahlungsmethoden benutzt, einschließlich Smartphones, Armbänder und Ringe. In den Stadien selbst betrug der Anteil an kontaktlosen Zahlungen 54 Prozent; dies beinhaltet Käufe von russischen wie auch von ausländischen Fans.

Auf die 11 Gastgeberstädte verteilt, gaben Visa-Karteninhaber durchschnittlich 3.575 Rubel (etwa 56,65 USD) 1 pro Transaktion aus, wobei die Fans aus den USA am meisten ausgaben – gefolgt von China und Mexiko an zweiter beziehungsweise dritter Stelle.

„Viele der internationalen Besucher dieses Sommer-Turniers waren noch nie zuvor in Russland, und wir sind begeistert davon, ihnen ein optimales Turniererlebnis bieten zu können, indem wir ihnen die Geschwindigkeit und Bequemlichkeit von Visas digitalen Bezahlungen an die Hand geben, die zunehmend über kontaktlose Karten, Geräte und Wearables vonstatten gehen“, sagte Ekaterina Petelina, Landesmanagerin von Visa für Russland. „Vor allem in den Stadien nutzen die Fans kontaktlose Zahlungsmethoden, um rasch die Schlangen hinter sich zu bringen und zurück zur Aktion auf dem Spielfeld zu gelangen.“

Ausgaben geordnet nach Gastgeberstädten

Die fünf Gastgeberstädte mit den höchsten Ausgaben durch Touristen 2 – sowohl im als auch außerhalb des Stadiums – waren folgende:

Moskau: 1,7 Milliarden Rubel (26,9 Millionen USD) St. Petersburg: 506 Millionen Rubel (8 Millionen USD) Sotschi: 104 Millionen Rubel (1,6 Millionen USD) Kazan: 71 Millionen Rubel (1,1 Millionen USD) Jekaterinburg: 48 Millionen Rubel (760.800 USD)

Die vom Durchschnitt her größten Einzelkäufe erfolgten in folgenden Kategorien:

Luxusgüter: 23.000 Rubel (364,55 USD) Unterkunft: 15.000 Rubel (237,75 USD) Mode: 8.000 Rubel (126,86 USD)

Insgesamt gehörte die Mehrheit der Käufe in Gastgeberstädten zu den Kategorien Unterkunft, Mode und Restaurants.

Ausgaben im Stadium

Die größte Anzahl an Zahlungstransaktionen insgesamt gab es im Luzhniki-Stadium, wo die Fans 139 Millionen Rubel (2,2 Millionen USD) ausgaben, von denen 71 Millionen Rubel (1,12 Millionen USD) von nicht russischen Staatsangehörigen stammten und 68 Millionen Rubel (1,1 Millionen USD) von russischen Bürgern.

Beim Eröffnungsspiel zwischen Russland und Saudi-Arabien am 14. Juni – bei dem Fans aus 123 Ländern das Stadium füllten – ergab sich das höchste Volumen an Zahlungstransaktionen. Beim Spiel zwischen Deutschland und Mexiko am 17. Juni gab es das zweithöchste Volumen an Transaktionen. Der Durchschnittsbetrag von Transaktionen innerhalb aller Stadien betrug während der ersten fünf Spieltage des Turniers 1.682 Rubel (26,66 USD).

Im Übrigen führten russische Fans doppelt so viele Transaktionen zum Kauf von Speisen und Getränken durch wie die nicht-russischen Fans; doch war der durchschnittliche Betrag pro Transaktion bei den nicht-russischen Besuchern bei Käufen in diesen Kategorien eineinhalbmal höher als bei den Russen.

Bargeldlos vom Anstoß bis zum Endspiel

Für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland™ 2018 ist Visa der exklusive Zahlungsdienst in allen Stadien, in denen Zahlungskarten akzeptiert werden. In den Stadien können die Fans bei mehr als 3.500 Kassen und 1.000 mobilen Konzessionären, die für die neuesten Bezahlungsinnovationen ausgerüstet wurden, mit kontaktlosen Visa-Kredit- und Debitkarten sowie mobilen Bezahlungsdiensten zahlen.

Über Visa

Visa Inc. (NYSE: V) ist der weltweite Marktführer im digitalen Zahlungsverkehr. Unser Ziel ist, die Welt durch das innovativste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden und so Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Unser fortschrittliches Transaktionsverarbeitungsnetzwerk VisaNet gewährleistet sicheres und zuverlässiges Bezahlen rund um die Welt und bietet Kapazitäten zur Verarbeitung von mehr als 65.000 Transaktionsmeldungen pro Sekunde. Die unablässige Innovationsorientierung des Unternehmens wirkt als Katalysator für das rasche Wachstum des vernetzten Handels von jedem Gerät aus und ist eine der treibenden Kräfte für die Realisierung des Traums einer bargeldlosen Zukunft für jedermann und überall. Während des weltweiten Wandlungsprozesses vom Analogen zum Digitalen hin, setzen wir von Visa unsere Marke, die Produkte, die Mitarbeiter, das Netzwerk und unsere Größe ein, um die Zukunft des Handels neu zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter About Visa, visacorporate.tumblr.com und @VisaNews.

1 Die analysierten Transaktionen erfolgten über durch ausländische Banken ausgestellte Visa-Karten und wurden während des Zeitraums vom 14. bis einschließlich dem 18. Juni 2018 in 11 Gastgeberstädten der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2018 durchgeführt.

2 Als Ausgaben von Touristen wurden über durch ausländische (nicht-russische) Banken ausgestellte Visa-Karten durchgeführte Transaktionen definiert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

