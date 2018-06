Seoul Semiconductor compie il proprio ingresso nel settore dell’illuminazione domestica con il lancio dell’innovativa tecnologia a LED SunLike

ANSAN, Corea del Sud--(BUSINESS WIRE)--giu 29, 2018--Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), leader mondiale nella progettazione e produzione di diodi ad emissione di luce (light emitting diode, LED), ha compiuto il proprio ingresso nel mercato globale dell’illuminazione domestica lanciando la sua innovativa tecnologia LED “SunLike”.

Seoul Semiconductor ha annunciato che Mimi Lighting, un fornitore coreano di soluzioni di illuminazione LED per uso domestico, ha applicato l’innovativa tecnologia SunLike ai propri prodotti per l’illuminazione domestica che verranno lanciati nel terzo trimestre.

La tecnologia SunLike applicata a questi prodotti per l’illuminazione domestica diffonde luce naturale, minimizza gli svantaggi associati all’illuminazione artificiale e massimizza al tempo stesso stesso i vantaggi della luce naturale. Si tratta di una sorgente luminosa avanzata che combina la piu’ recente tecnologia ottica applicata a semiconduttori di Seoul Semiconductor con la tecnologia TRI-R di Toshiba Materials, una tecnologia di riproduzione delle spettro di luce solare.

SunLike è un prodotto innovativo che ottimizza il bilanciamento RGB (rosso, verde e blu), i tre colori primari della luce, e’ simile allo spettro della luce solare, e riduce la luce blu, che influisce negativamente sui ritmi biologici umani, allo stesso livello di quello della luce solare.

L’Istituto di Barcellona per la sanità globale (ISGlobal) in Spagna ha annunciato in Aprile che tanto più è elevata l’esposizione notturna alla luce blu, maggiormente vengono disturbati i ritmi dell’organismo umano, il che si traduce in un’incidenza superiore del carcinoma mammario e del cancro alla prostata. Questo è il risultato emerso da uno studio intitolato “Valutazione dell’associazione tra l’esposizione notturna alla luce artificiale e rischio di sviluppo del carcinoma mammario e del cancro alla prostata in Spagna”.

La tecnologia SunLike di Seoul Semiconductor viene fornita al momento a clienti operanti nel settore globale dell’illuminazione LED in Corea, in Cina e in Giappone che producono sistemi di illuminazione domestica, lampadari e lampade da tavolo intelligenti. Quale fonte di luce che protegge la salute oculare dei bambini e aiuta a preservare il ritmo circadiano umano, si prevede che contribuirà a generare maggior valore a favore dei clienti in tutto il mondo.

“Il fatto che SunLike, l’innovativa tecnologia LED simile alla luce solare, sia stata applicata a prodotti per l’illuminazione domestica e che sia stata riconosciuta dai clienti come fonte di luce salutare per i consumatori dice molto”, ha dichiarato Minsu Son, vicepresidente della Divisione marketing presso Seoul Semiconductor. “Continueremo a fornire soluzioni ottimali che accrescano il valore dei nostri clienti attraverso lo sviluppo di fonti di luce differenziate orientate alle persone”.

In maggio SunLike è stata annoverata tra “I 10 migliori prodotti da vedere assolutamente” alla Premiazione Edison del 2018 quale tecnologia riconosciuta da esperti di fama mondiale. Ha vinto inoltre il Premio Oro come Prodotto dell’anno conferito da una rivista tedesca di componenti elettronici, Electronik, nel marzo di quest’anno.

Informazioni su Seoul Semiconductor Seoul Semiconductor sviluppa e commercializza diodi ad emissione di luce per i settori automobilistico, dell’illuminazione generale, dell’illuminazione specialistica e della retroilluminazione. Quale quarto produttore di LED in ordine di grandezza a livello mondiale, Seoul Semiconductor è titolare di più di 12.000 brevetti, offre un’ampia gamma di tecnologie e produce in massa prodotti LED innovativi come SunLike – che diffonde la luce di qualità più elevata al mondo con un LED di prossima generazione che abilita un’illuminazione pensata per le esigenze delle persone ed e’ ottimizzata per i ritmi circadiani; WICOP – un LED con una struttura semplice, senza package, che offre un’uniformità di colore ineguagliata nel settore e risparmi sui costi per illuminazione offrendo le massime densità di lumen e flessibilità del design; la serie NanoDriver – i driver DC LED da 24 W più piccoli al mondo; Acrich, la prima tecnologia LED al mondo a corrente alternata ad alta tensione sviluppata nel 2005, e tutte le tecnologie LED a corrente alternata annesse, da chip a moduli e alla fabbricazione di circuiti, nonché la tecnologia multi-giunzione (multi-junction technology, MJT); e nPola, un nuovo prodotto LED basato sulla tecnologia con substrati al nitruro di gallio (GaN) che permette una resa di più di dieci volte superiore a quella dei LED tradizionali. UCD è uno schermo con una vasta gamma di colori riproducibili che esibisce un formato NTSC superiore al 90%. Per ulteriori informazioni visitare www.seoulsemicon.com.

Informazioni su Mimi Lighting Mimi Lighting è un produttore coreano di soluzioni di illuminazione LED che realizza prodotti d’alta qualità attingendo a tutte le sue tecnologie sviluppate nel corso di 30 anni. Essa ha ottenuto la prima “Certificazione KS per illuminazione LED” in Corea e ha condotto vari progetti nazionali, compresi i progetti relativi alle reti metropolitane di Seul e Incheon. La società ha stabilito un nuovo standard con soluzioni di primissima qualità incentrate sulle persone che sono benefiche per la salute delle cellule cerebrali (brain care lighting, BCL) e vanno ben oltre una mera luce che illumina il buio. Per ulteriori informazioni visitare www.mimilighting.co.kr.

