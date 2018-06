Seoul Semiconductor conquiert le marché de l’éclairage domestique grâce à sa technologie LED SunLike innovante

ANSAN, Corée du Sud--(BUSINESS WIRE)--juin 29, 2018--Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), leader des secteurs de la conception et fabrication des LED (diodes électroluminescentes), s’est lancé sur le marché mondial de l’éclairage domestique avec « SunLike », sa technologie LED innovante.

Seoul Semiconductor a annoncé que Mimi Lighting, une société coréenne d’éclairage LED, avait appliqué une technologie innovante SunLike aux produits d’éclairage domestique que cette société lancera en production au 3e trimestre.

Appliquée à l’éclairage domestique, SunLike fournit une lumière naturelle LED qui réduit les inconvénients de l’éclairage artificiel tout en optimisant les avantages de la lumière naturelle. Cette source de lumière sophistiquée combine la dernière technologie de semiconducteur optique de Seoul Semiconductor avec la solution TRI-R de Toshiba Materials, une technologie de reproduction du spectre de la lumière solaire.

SunLike est un produit innovant qui optimise l’équilibre de RGB (red, green, and blue (rouge, vert et bleu)), les trois couleurs primaires de la lumière, semblables au spectre de la lumière solaire, et affaiblit la lumière bleue, connue pour ses effets négatifs sur les biorythmes humains, en la ramenant au niveau de la lumière solaire.

En Espagne, l’Institut de Barcelone pour la santé mondiale (Institute for Global Health, ISGlobal) a annoncé en avril que, plus le temps d’exposition à la lumière bleue nocturne était élevé, plus le rythme circadien diminuait, occasionnant une plus grande incidence du cancer du sein et de la prostate. Telles ont été les conclusions de l’étude « Evaluating the Association between Artificial Light-at-Night Exposure and Breast and Prostate Cancer Risk in Spain » (Évaluation de l’association entre l’exposition à la lumière artificielle nocturne et le risque de cancer du sein et de la prostate en Espagne).

La solution SunLike de Seoul Semiconductor est distribuée à des clients LED internationaux en Corée, en Chine et au Japon, qui fabriquent des éclairages résidentiels, et des supports et lampes de bureau intelligents. En tant que source de lumière protégeant la santé oculaire des enfants et aidant à maintenir le rythme circadien humain, Sunlike devrait permettre aux clients du monde entier d’améliorer leur chiffre d’affaires.

« Il apparait très significatif que SunLike, la technologie LED innovante qui ressemble à la lumière naturelle, ait été appliquée à l’éclairage domestique ; les clients ont ainsi pu constater que cette technologie fournissait une lumière saine aux consommateurs », a déclaré Minsu Son, vice-président marketing de Seoul Semiconductor. « Nous allons continuer à fournir une solution optimale qui augmente le chiffre d’affaires de nos clients en développant des sources lumineuses différenciées, centrées sur l’utilisateur. »

En mai, SunLike figurait dans le « Top 10 des produits MUST SEE » (produits incontournables) établi pour le prix Edison 2018, après évaluation de sa technologie par des experts mondiaux. En outre, Sunlike a remporté le Gold Award du Produit de l’année, décerné par Electronik, un magazine allemand de composants électroniques, en mars de cette année.

À propos de Seoul Semiconductor Seoul Semiconductor développe et commercialise des diodes électroluminescentes (light emitting diodes, LEDs) pour les marchés de l’automobile, de l’éclairage général et spécialisé et du rétroéclairage. En tant que quatrième fabricant mondial de LED, Seoul Semiconductor détient plus de 12 000 brevets, et propose une vaste gamme de technologies et de produits LED innovants de grande consommation tels que la solution SunLike qui offre la meilleure qualité d’éclairage au monde grâce à des LED de nouvelle génération permettant un éclairage centré sur l’utilisateur et optimisé pour les rythmes circadiens ; WICOP, la solution LED sans boîtier à structure simplifiée pour une homogénéité des couleurs inégalée, une réduction des coûts au niveau du dispositif, une densité de lumen élevée et une grande souplesse de conception ; la gamme NanoDriver, les pilotes de LED 24 W DC les plus compacts au monde ; Acrich, première technologie de LED AC haute tension, mise au point en 2005, bénéficiant de toutes les technologies LED AC (fabrication des puces, des modules et des circuits), ainsi que de la technologie multijonction (MJT) ; et nPola, un nouveau produit LED basé sur la technologie de substrat de GaN pour une puissance dix fois supérieure aux LED conventionnelles. UCD est un écran bénéficiant d’une vaste palette de couleurs, et fournissant plus de 90 % du système NTSC. Pour en savoir plus, consultez le site www.seoulsemicon.com.

À propos de Mimi Lighting Mimi Lighting est un fabricant coréen d’éclairage LED qui distribue des produits de haute qualité, basés sur ses 30 années de technologie accumulée. La société a obtenu la première « Certification KS pour l’éclairage domestique à LED » en Corée, et réalisé divers projets nationaux, dont le projet de métro de Séoul et d’Incheon. La société a créé une nouvelle norme avec un éclairage BCL (qui stimule le cerveau (Brain Care Lighting)) centré sur l’utilisateur, au-delà d’un simple éclairage qui illumine l’obscurité. Pour en savoir plus, consultez le site www.mimilighting.co.kr.

