NTT Communications et VMware étendent leur partenariat Cloud global

TOKYO & PALO ALTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--juin 29, 2018--NTT Communications Corporation (NTT Com), l'entreprise de solutions TIC et de communications internationales au sein du NTT Group (TOKYO : 9432), et VMware, Inc. (NYSE : VMW), ont annoncé aujourd'hui une extension du partenariat Cloud de dix ans des sociétés dans laquelle NTT Com fournira l'Enterprise Cloud (ECL) fonctionnant sous le service VMware Cloud Foundation à l'échelle mondiale. Ce nouveau service fournira des environnements Cloud hybrides avancés constitués de la pile de centres de données définis par logiciel complète de VMware, et permettra un chemin harmonieux vers le Cloud hybride grâce à l'inclusion de l'extension VMware Hybrid Cloud. Dans le cadre de cette annonce, NTT Com deviendra également un VMware Cloud Verified Partner et affichera le logo VMware Cloud Verified, preuve que ses services sont compatibles avec l'infrastructure Cloud VMware.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180628006522/fr/

En combinant l'ECL fonctionnant sous VMware Cloud Foundation avec le service MPLS global de NTT Com, Arcstar Universal One (UNO) et les centres de données Nexcenter, le nouveau service permettra aux entreprises de faire la transition vers le Cloud facilement et en toute sécurité, ou fournira une infrastructure Cloud hybride uniforme à travers les centres de données sur site et le Cloud.

Une transition facile et sécurisée du site au Cloud L'ECL fonctionnant sous VMware Cloud Foundation permettra aux clients de transférer leurs charges de travail VMware sur site à l'ECL sans changer les politiques de sécurité existantes ou les conceptions de paramétrage. VMware Hybrid Cloud Extension offert dans le cadre de ce service permettra une migration en masse d'applications rapide et programmée sans changement de plateforme, sans nouveaux tests ou sans changement d'outils. Les charges de travail et les risques inhérents à la transition au Cloud peuvent ainsi être considérablement réduits. Un Cloud hybride exploité de façon sécuritaire et transparente avec le site L'ECL fonctionnant sous VMware Cloud Foundation permettra la gestion intégrée des environnements sur site et Cloud assurant une exploitation efficace du système et une gouvernance TI renforcée. En outre, en connectant les centres de données sur site et les Clouds sur UNO, les clients pourront construire des Clouds hybrides répondant aux exigences de sécurité de leurs systèmes de base.

« En plein milieu de la transformation numérique, les entreprises accélèrent la transition Cloud de leurs propres sites au Cloud », a déclaré Masaaki Moribayashi, premier vice-président exécutif chez NTT Com. « Ce service, en plus de notre partenariat, est la solution qui aidera les entreprises à assurer la transition de leurs applications vers le Cloud. Je suis certain que les clients seront rassurés en utilisant nos services plus sécurisés et de haute qualité appuyés par nos capacités réunies. Cette annonce s’appuie sur plus de dix ans de collaboration dans le Cloud entre NTT Com et VMware, alors que nous continuons de créer une valeur ajoutée pour l'offrir à nos clients mutuels. »

« Les fournisseurs de services Cloud jouent un rôle critique dans la transformation numérique des entreprises en assurant une portée globale hautement sécurisée, complétée par une capacité de livraison locale spécialisée », a ajouté Ajay Patel, vice-président directeur de l'unité commerciale de logiciel de fournisseurs Cloud chez VMware. « La collaboration de VMware avec NTT Communications reflète notre engagement commun envers les clients et notre vision qui est de leur permettre d'adopter le Cloud facilement et de façon sécurisée, tout en maximisant leurs investissements dans le logiciel, les outils et les talents existants. Nous sommes ravis que NTT Com offre une solution Cloud hybride VMware Cloud Verified compatible. »

« Les entreprises sont en plein milieu d'un mouvement de transformation numérique, par conséquent, la migration des applications et des charges de travail vers le Cloud est devenue critique. Les entreprises requièrent de plus en plus des environnements informatiques hybrides dotés de capacités Cloud et sur site extrêmement synchronisées. Par conséquent, les plateformes Cloud doivent garantir une sécurité de haut niveau et une intégrité opérationnelle équivalentes à celles existant sur site », d'après Courtney Munroe, vice-président de groupe chez IDC. « NTT Com reconnait que les entreprises requièrent un niveau constant de sécurité et d'agilité pour les TI hybrides dans tout le spectre du Cloud, des installations sur site, et des centres de données. Enterprise Cloud de NTT Communications fonctionnant sous VMware Cloud Foundation et Hybrid Cloud Extension sont d'excellentes solutions pour les exigences TI d'entreprise hybrides, et la société NTT Com est particulièrement bien placée pour faciliter cette solution via son réseau MPLS global, sa plateforme Cloud, et ses importants actifs de centres de données. »

La désignation VMware Cloud Verified rassure les clients que ces fournisseurs adoptent les technologies VMware les plus complètes et les plus avancées de leurs fournisseurs de service Cloud, ce qui garantit le plus haut niveau d'interopérabilité à travers les Clouds et le meilleur avantage pour leur entreprise. Les partenaires de VMware Cloud Verified tels que NTT Com alimentent la croissance des entreprises en stimulant l'innovation, en améliorant l'efficacité et en réduisant les coûts des clients alors qu'ils transforment leurs portefeuilles d'applications pour un monde multi-cloud et multi-dispositifs.

Les services devraient être disponibles aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne au cours de l'exercice fiscal de NTT Com s’achevant en mars 2019, après leur disponibilité au Japon qui est prévue au cours de l'été 2018.

À propos de NTT Communications Corporation NTT Communications résout les défis technologiques mondiaux en aidant les entreprises à surmonter la complexité et le risque dans leurs environnements TIC avec des solutions d'infrastructure TI gérées. Ces solutions sont appuyées par notre infrastructure mondiale, y compris des réseaux publics et privés mondiaux de niveau 1 leaders du secteur atteignant plus de 190 pays/régions, et plus de 400 000 m2 d'installations de centres de données les plus avancées du monde. Nos équipes de services professionnels fournissent une consultation et une architecture pour la résilience et la sécurité requises pour le succès de votre entreprise, et notre échelle et nos capacités mondiales sont inégalées. Combinés à NTT Data, NTT Security, NTT DOCOMO et Dimension Data, nous sommes le NTT Group. www.ntt.com | Twitter@NTT Com | Facebook@NTT Com | LinkedIn@NTT Com

À propos de VMware Le logiciel VMware active l'infrastructure numérique la plus complexe du monde. Les produits de calcul, Cloud, de mobilité, de réseau et de sécurité de la société fournissent une base numérique dynamique et efficace à plus de 500 000 clients dans le monde, facilitée par un écosystème de 75 000 partenaires. VMare, qui a son siège à Palo Alto, en Californie, célèbre cette année vingt ans d'innovation révolutionnaire dont bénéficient les entreprises et la société. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.vmware.com/company.html.

Notes : VMware, VMware Cloud, Cloud Foundation, et Hybrid Cloud Extension sont les marques de commerce ou les marques déposées de VMware, Inc. Le mot « partenaire » ou « partenariat » n'indique pas une relation de collaboration légale avec NTT Communications et d'autres sociétés.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

