Visa Data montre qu’un cinquième des achats réalisés à la Coupe du Monde de la FIFA 2018TM utilisent la technologie sans contact

MOSCOU--(BUSINESS WIRE)--juin 29, 2018--Visa (NYSE : V), le partenaire des services de paiement officiel de la FIFA, a publié aujourd’hui une analyse des dépenses des voyageurs étrangers pendant les journées d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™. Les résultats ont montré que dans les 11 villes hôtes du tournoi en Russie, environ un achat sur cinq (17 %) effectué avec Visa utilisait la technologie de paiement sans contact, avec notamment les téléphones, bracelets et anneaux intelligents. Dans les stades proprement dits, la part des paiements sans contact était de 54 %, avec notamment les achats effectués par les supporteurs de Russie et de l’étranger.

En moyenne, sur les 11 villes hôtes, les détenteurs de carte Visa ont dépensé 3 575 roubles (environ 56,65 USD) 1 par transaction, les visiteurs étrangers en provenance des États-Unis réalisant les plus grosses dépenses, suivis de la Chine et du Mexique en deuxième et en troisième position, respectivement.

« De nombreux visiteurs internationaux, venus assister à ce tournoi estival n’étaient jamais allés en Russie auparavant, et nous sommes ravis de leur présenter l’expérience ultime du tournoi, optimisée par la vitesse et la facilité des paiements numériques de Visa qui interviennent de plus en plus sur des cartes, des appareils et des dispositifs portables sans contact », a déclaré Ekaterina Petelina, responsable nationale de Visa en Russie. « Les spectateurs dans les stades utilisent particulièrement la technologie des paiements sans contact pour accélérer leur passage dans les files d’attente et revenir rapidement à l’action sur le terrain. »

Dépenses par ville hôte

Voici les cinq villes hôtes ayant comptabilisé les dépenses touristiques les plus importantes 2, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du stade :

Moscou : 1,7 milliard de roubles (26,9 millions USD) Saint-Pétersbourg : 506 millions de roubles (8 millions USD) Sotchi : 104 millions de roubles (1,6 million USD) Kazan : 71 millions de roubles (1,1 million USD) Ekaterinbourg : 48 millions de roubles (760 800 USD)

Les achats individuels moyens les plus importants étaient réalisés dans les catégories suivantes :

Articles de luxe : 23 000 roubles (364,55 USD) Hébergement : 15 000 roubles (237,75 USD) Articles de mode : 8 000 roubles (126,86 USD)

Globalement, une majorité d’achats dans les villes hôtes appartenait aux catégories de l’hébergement, de la mode et de la restauration.

Dépenses dans les stades

Le stade Louzhniki est arrivé en tête de tous les sites pour le nombre total de transactions de paiement, les spectateurs ayant dépensé 139 millions de roubles (2,2 millions USD) dont 71 millions de roubles (1,12 million USD) contractés par des citoyens non russes, et 68 millions de roubles (1,1 million USD) par des citoyens russes.

Le match d’ouverture entre la Russie et l’Arabie Saoudite le 14 juin, regroupant dans le stade des spectateurs venus de 123 pays, a donné lieu au plus grand volume de transactions de paiement. Le match du 17 juin entre l’Allemagne et le Mexique a donné lieu au deuxième plus grand volume de transactions. Le montant moyen des transactions dans les stades pour tous les matchs des cinq premières journées du tournoi était de 1 682 roubles (26,66 USD).

Par ailleurs, les spectateurs russes ont réalisé deux fois plus de transactions pour des aliments et des boissons que les spectateurs non russes ; toutefois, le montant moyen par transaction, des spectateurs non russes était 1,5 fois plus important que celui des achats russes dans ces catégories.

Transactions sans numéraire depuis la première rencontre jusqu’à la finale

Pour la Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018™, Visa est le service de paiement exclusif dans tous les stades où les cartes de paiement sont acceptées. Dans les stades, les spectateurs peuvent payer avec des cartes de débit et de crédit sans contact et des services de paiement mobiles Visa dans quelque 3 500 terminaux de points de vente et 1 000 concessionnaires mobiles qui ont été équipés avec les toutes dernières innovations en matière de paiement.

1 Les transactions étaient analysées sur les cartes Visa émises par des banques étrangères, et avaient été effectuées dans les 11 villes hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™ pendant la période du 14 au 18 juin 2018 inclus.

2 Les dépenses touristiques sont définies en tant que transactions sur cartes Visa émises par des banques étrangères (non russes)

