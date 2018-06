Christophe Chicandard rejoint AerSale® en tant que vice-président en charge du crédit/bail et du commerce pour la région Asie Pacifique

CORAL GABLES, Floride--(BUSINESS WIRE)--juin 28, 2018--AerSale, un fournisseur mondial d’avions à mi-vie, de moteurs, de matériel utilisable usagé (MUU) et de services de maintenance, réparation et révision (MRR), a annoncé aujourd’hui la nomination de Christophe Chicandard au poste de vice-président en charge du crédit/bail et du commerce pour la région Asie Pacifique. Alors que le marché de l’aviation asiatique continue à représenter une portion croissante du marché mondial d’AerSale, Christophe sera à la tête du développement commercial régional pour l'unité commerciale de ventes et de crédit-bail d'équipements de vol de la société et assurera la gestion des relations clients.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180628006501/fr/

Christophe Chicandard Joins AerSale as Vice President of Leasing & Trading - Asia Pacific Region (Photo: Business Wire)

« Nous sommes très heureux d’accueillir un cadre dirigeant de l’aviation aussi chevronné que Christophe au sein de notre société pour diriger les initiatives de ventes et d’acquisitions d'Asie-Pacifique d’AerSale, tout en renforçant notre engagement à satisfaire le client dans cette région à la croissance rapide », a déclaré Craig Wright, directeur commercial et chef de l’équipe du crédit-bail pour les équipements de vol d’AerSale. « Son vaste réseau de contacts, sa vision stratégique et sa grande expérience en matière de transactions sont parfaitement adaptés pour servir ce marché au nom de la société. »

Au fil des 28 ans de carrière de Christophe dans l’industrie aéronautique, il a occupé de nombreux postes de vente et de marketing de haut niveau chez des constructeurs aéronautiques tels qu'ATR, Airbus, Bombardier et Embraer, des sociétés de crédit-bail aéronautique telles que CIT Aerospace et Aircastle, et des fournisseurs de services MRR tels que Jet Aviation. Son vaste champ d’expertise couvre la direction stratégique, la gestion des équipes de vente et la négociation de transactions de flottes complexes.

À propos d’AerSale

Leader mondial de l’aviation, AerSale se spécialise dans la vente, la location et l’échange d’avions, de moteurs et de composants d’occasion, et fournit une large gamme de services de maintenance, de réparation et de révision (MRR) et d’ingénierie pour les avions commerciaux et leurs composants. AerSale propose également des services de gestion d’actifs aux propriétaires d’avions en fin de vie et de portefeuilles de moteurs. Basée à Coral Gables, en Floride, AerSale a des bureaux et des opérations aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Pour de plus amples informations, visitez notre site Web www.aersale.com, appelez le service des Relations avec les médias, d’AerSale au (305) 764-3200, ou contactez-nous par e-mail à l’adresse media.relations@aersale.com.

Suivez-nous sur :

LinkedIn | Twitter | Facebook | Instagram

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180628006501/fr/

CONTACT: AerSale

Lyndelle Nieuwkerk, 305-764-3200

media.relations@aersale.com

KEYWORD: UNITED STATES ASIA PACIFIC NORTH AMERICA FLORIDA

INDUSTRY KEYWORD: TRANSPORT AIR PUBLIC TRANSPORT TRAVEL TRANSPORTATION LOGISTICS/SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

SOURCE: AerSale

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/28/2018 10:51 PM/DISC: 06/28/2018 10:52 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180628006501/fr