Los Datos de Visa Muestran Que en una Quinta Parte de las Compras en la Copa Mundial de la FIFA 2018TM Se Utiliza Tecnología sin Contacto

MOSCÚ--(BUSINESS WIRE)--jun. 28, 2018--Visa (NYSE: V), el socio oficial de servicios de pago de la FIFA, dio a conocer hoy un análisis de los gastos de los viajeros extranjeros durante los primeros días de la Copa Mundial de la FIFA 2018™. Los resultados indican que, en las 11 ciudades rusas que son sede del torneo, aproximadamente una de cada cinco compras (el 17 %) con Visa usaron tecnología de pago sin contacto, que incluye teléfonos inteligentes, pulseras y anillos. En los estadios, la proporción de pagos sin contacto fue del 54 %, incluidas las compras realizadas por los fanáticos de Rusia y del extranjero.

As the exclusive payment service in all stadiums where payment cards are accepted, Visa is providing fans in Russia the ability to purchase innovations for fast, easy and cash-free payment experiences. This includes partnering with Alfa-Bank to offer for purchase: 6,500 Payment Rings (3000 RUB each) and a 30,000 Payment Bands (1000 RUB each). The ring and the band are both NFC-enabled, contactless payment devices that link to a prepaid card. Visa is also offering fans Visa commemorative contactless cards. Consumers only have to load value onto their cards to begin using them, which they can do at Visa Alfa-Bank ATMs or through our online portal. (Photo: Business Wire)

En promedio, en las 11 ciudades sedes, los titulares de tarjeta Visa gastaron 3575 rublos (aprox. 56,65 USD) 1 por transacción. Quienes más gastaron fueron los fanáticos de los Estados Unidos, seguidos por los de China y por los de México en segundo y en tercer lugar, respectivamente.

“Muchos de los visitantes internacionales que asisten al torneo este verano nunca han estado en Rusia antes. Estamos muy emocionados de poder ofrecerles una experiencia óptima, potenciada por la velocidad y por la facilidad de los pagos digitales de Visa, que cada vez están más disponibles en dispositivos, productos portátiles y tarjetas sin contacto”, expresó Ekaterina Petelina, gerenta nacional de Visa Russia. “Especialmente en los estadios, los fanáticos usan la tecnología de pago sin contacto para reducir los tiempos de espera y regresar rápidamente a la acción en la cancha”.

Gastos por ciudad sede

Las cinco ciudades sede que fueron testigo del mayor gasto por parte de los turistas 2, tanto dentro como fuera del estadio, son las siguientes:

Moscú: 1700 millones de rublos (26,9 millones de USD) San Petersburgo: 506 millones de rublos (8 millones de USD) Sochi: 104 millones de rublos (1,6 millones de USD) Kazán: 71 millones de rublos (1,1 millones de USD) Ekaterimburgo: 48 millones de rublos (760 800 USD)

A continuación, se detallan las categorías con la mayor cantidad de compras individuales en promedio.

Artículos de lujo: 23 000 rublos (364,55 USD) Alojamiento: 15 000 rublos (237,75 USD) Moda: 8000 rublos (126,86 USD)

En general, la mayor parte de las compras en las ciudades sedes corresponden a las categorías de alojamiento, moda y restaurantes.

Gastos dentro del estadio

El estadio Luzhniki superó a todos los demás en la cantidad total de transacciones de pago, ya que los fanáticos gastaron 139 millones de rublos (2,2 millones de USD), de los cuales 71 millones de rublos (1,12 millones de USD) fueron gastados por ciudadanos extranjeros y 68 millones de rublos (1,1 millones de USD) por ciudadanos rusos.

Durante el partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudita el 14 de junio, con el estadio colmado con fanáticos de 123 países, se registró el mayor volumen de transacciones de pago. El 17 de junio, durante el partido entre Alemania y México, se registró el segundo volumen más alto de transacciones. El monto promedio de las transacciones dentro del estadio en todos los partidos durante los primeros cinco días del torneo fue de 1682 rublos (26,66 USD).

Además, los fanáticos rusos realizaron el doble de transacciones para alimentos y bebidas, en comparación con los fanáticos de otras nacionalidades. Sin embargo, el monto promedio por transacción para los asistentes no rusos fue 1,5 veces mayor que las compras de los rusos en esas categorías.

Sin efectivo desde el inicio hasta el último partido

Para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™, Visa es el servicio de pago exclusivo en todos los estadios donde se aceptan tarjetas como medio de pago. En el estadio, los fanáticos pueden pagar con tarjetas de crédito y débito Visa sin contacto y servicios de pago móvil en las más de 3500 terminales de punto de venta y 1000 concesionarios móviles que cuentan con las últimas innovaciones de pago.

Visa Inc. (NYSE: V) es líder mundial en pagos digitales. Nuestra misión es conectar el mundo a través de la red de pagos más innovadora, confiable y segura, permitiendo que las personas, las empresas y las economías prosperen. Nuestra red de procesamiento global avanzada, VisaNet, proporciona pagos seguros y confiables en todo el mundo y es capaz de manejar más de 65 000 mensajes de transacción por segundo.

1 Las transacciones analizadas corresponden a tarjetas Visa emitidas por bancos extranjeros, que tuvieron lugar en las 11 ciudades sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2018™ durante el período comprendido entre el 14 y el 18 de junio de 2018.

2 Los gastos de los turistas se definen como transacciones realizadas con tarjetas Visa emitidas por bancos extranjeros (no rusos).

