NTT Communications e VMware ampliano la partnership globale sul cloud

TOKYO & PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--giu 28, 2018--NTT Communications Corporation (NTT Com), il settore soluzioni ICT e comunicazioni internazionali di NTT Group (TOKYO:9432), e VMware, Inc. (NYSE:VMW), hanno annunciato oggi un ampliamento della partnership sul cloud ormai decennale delle aziende grazie al quale NTT Com offrirà d’ora in avanti la soluzione Enterprise Cloud (ECL) di VMware Cloud Foundation su scala globale. Questo nuovo servizio offrirà ambienti cloud ibridi avanzati consistenti in data center stack completo definito da software di VMware e consentirà un percorso agevole verso il cloud ibrido tramite l’inclusione di VMware Hybrid Cloud Extension. Nell’ambito di questo annuncio, NTT Com diventerà inoltre un partner VMware Cloud Verified ed esporrà il logo VMware Cloud Verified come prova che i suoi servizi sono compatibili con l’infrastruttura cloud VMware.

Combinando la ECL di VMware Cloud Foundation con il servizio MPLS globale di NTT Com, i data center Arcstar Universal One (UNO) e Nexcenter, il nuovo servizio consentirà alle imprese il transito sul cloud in maniera facile e sicura o la fornitura di un’infrastruttura cloud ibrida coerente sui data center on-premise e sul cloud.

Transizione facile e sicura da on-premise al cloud La ECL di VMware Cloud Foundation consentirà ai clienti di spostare i carichi di lavoro VMware on-premise verso l’ECL senza dover modificare le esistenti politiche sulla sicurezza o i design di configurazione. La VMware Hybrid Cloud Extension offerta nell’ambito di questo servizio consentirà una migrazione massiva, rapida e programmata delle applicazioni senza che sia necessario ricreare la piattaforma, eseguire nuovi test o modificare il tooling. Come risultato, i carichi di lavoro e i rischi del passaggio al cloud possono essere ridotti enormemente. Il cloud ibrido operato in tutta sicurezza e senza soluzione di continuità con le strutture on-premise L’ECL di VMware Cloud Foundation consentirà la gestione integrata degli ambienti on-premise e cloud per un funzionamento dei sistemi efficiente e una governance dell’IT rafforzata. Inoltre, collegando i data center on-premise e i cloud su UNO, i clienti potranno costruire cloud ibridi per soddisfare i requisiti di sicurezza dei loro sistemi core.

“Nel bel mezzo della trasformazione digitale, le imprese stanno accelerando il passaggio al cloud dalla struttura on-premise al cloud”, ha affermato Masaaki Moribayashi, vicepresidente esecutivo senior, NTT Com. “Questo servizio è la soluzione, anche per merito della nostra partnership, che aiuterà le imprese a trasferire le proprie applicazioni sul cloud. Ho fiducia nel comfort che i clienti percepiranno utilizzando i nostri servizi più sicuri e di alta qualità supportati dalle nostre competenze congiunte. Questo annuncio si basa su una collaborazione più che decennale nel cloud tra NTT Com e VMware, mentre continuiamo a creare nuovo valore e ad offrirlo ai rispettivi clienti”.

“I provider di servizi cloud giocano un ruolo cruciale nella trasformazione digitale delle imprese consentendo una copertura globale altamente sicura, completata da competenze di delivery locali specializzate”, ha affermato Ajay Patel, vicepresidente senior, Cloud Provider Software Business Unit di VMware. “La collaborazione tra VMware e NTT Communications riflette il nostro comune impegno e visione di consentire ai clienti di adottare il cloud in tutta sicurezza e senza soluzione di continuità, ottimizzando al contempo gli investimenti nel software, negli strumenti e nel talento esistenti. Siamo lieti che NTT Com offra una soluzione di cloud ibrido compatibile VMware Cloud Verified”.

“Le imprese si trovano nel mezzo della trasformazione digitale e la migrazione delle applicazioni e dei carichi di lavoro sul cloud è diventata cruciale. Le imprese richiedono sempre più ambienti IT ibridi con capacità cloud e on-premise altamente sincronizzate. Di conseguenza, le piattaforme cloud devono garantire sicurezza di alto livello e integrità operativa pari a quelle on-premise”, dice Courtney Munroe, vicepresidente di gruppo di IDC. “NTT Com riconosce che le imprese necessitano di un livello di sicurezza e agilità coerente per l’IT ibrido sull’intero spettro del cloud, sulle strutture on-premise e sui data center. L’Enterprise Cloud di NTT Communications basato su VMware Cloud Foundation e Hybrid Cloud Extension sono straodinarie soluzioni per soddisfare i requisiti dell’IT ibrido di livello enterprise e NTT Com vanta una posizione unica per facilitare questa soluzione tramite il network globale MPLS, la piattaforma cloud e le ampie risorse dei data center”.

La designazione VMware Cloud Verified rassicura i clienti che questi provider stanno adottando le tecnologie VMware più complete e avanzate dai loro provider di servizi cloud, garantendo il più alto livello di interoperabilità sui cloud e un grande vantaggio per la loro attività. I partner VMware Cloud Verified come NTT Com alimentano la crescita aziendale promuovendo l’innovazione, migliorando l’efficienza e abbassando i costi per i clienti mentre trasformano i portafogli di applicazioni per un mondo multi-cloud e multi-device.

Si prevede che i servizi saranno disponibili negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania entro l’anno fiscale di NTT Com a fine marzo 2019, dopo la disponibilità in Giappone prevista per l’estate 2018.

