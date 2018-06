MAPEI fait état de sa croissance par l’ajout de deux nouvelles installations

DEERFIELD BEACH, Floride--(BUSINESS WIRE)--juin 28, 2018--MAPEI Corporation a étendu les activités de l’entreprise grâce à deux nouvelles installations situées en Floride et en Géorgie. Les deux emplacements feront initialement office d’entrepôts, fournissant un soutien local aux clients, accélérant les livraisons et facilitant la croissance continue en Amérique du Nord. Ces installations seront vite converties en usines afin d’accroître la capacité de production de MAPEI.

Le premier des deux emplacements est d’une superficie de 9 290 m² (100 000 pi²) sur un terrain de 7,40 hectares (18,29 acres) situé à Wildwood, en Floride. L’installation sera par la suite agrandie pour atteindre une superficie de 24 155 m² (260 000 pi²). Située au nord de Tampa, l’installation augmentera considérablement la disponibilité des produits et des services offerts aux clients du nord de la Floride, ainsi qu’à ceux de la Géorgie, de l’Alabama, du Mississippi et d’autres États avoisinants. L’acquisition de Wildwood comprend également un emplacement important qui servira à l’expansion future.

Le deuxième emplacement est un bâtiment de 19 509 m² (210 000 pi²) construit sur un terrain de 8,62 hectares (21,31 acres) situé à Calhoun, en Géorgie. « Cette installation fonctionnera au début comme un entrepôt, mais elle deviendra notre nouvelle usine de fabrication de produits pour les revêtements de sol souples ainsi que pour d’autres produits, affirme Luigi Di Geso, président-directeur général de MAPEI Amérique du Nord. Ce site sera doté des derniers équipements de production et disposera d’un laboratoire à la fine pointe de la technologie. »

Grâce à ces dernières acquisitions en Floride et en Géorgie, MAPEI Corporation exploite 13 usines et entrepôts aux États-Unis. D’autres projets d’expansion sont à venir, selon M. Di Geso. « MAPEI s’engage à investir continuellement pour notre croissance actuelle et future. Ces expansions sont des investissements majeurs permettant de nous assurer que nous offrons à nos clients le meilleur service possible, et nous continuerons d’étendre notre présence en Amérique », affirme-t-il.

L’acquisition a été conclue le 26 mars pour l’établissement de Wildwood et le 20 avril pour celui de Calhoun. Ces nouvelles installations créeront des emplois à temps plein dans l’industrie de la fabrication et stimuleront le développement économique de la région.

Au sujet de MAPEI

Fondé en 1937, le Groupe MAPEI est une entreprise privée internationale dont le siège social est situé à Milan, en Italie, et possède 82 filiales, dont 79 usines dans 34 pays. L’entreprise se spécialise dans la fabrication de produits chimiques pour la construction, y compris des produits d’imperméabilisation, des mortiers et adjuvants spéciaux pour le béton, des produits pour la restauration d’anciens bâtiments et des enduits spéciaux protecteurs et décoratifs pour les murs. MAPEI est aujourd’hui le leader mondial dans la fabrication de ciments-colles, de coulis, d’adhésifs et de produits complémentaires pour l’installation de tous les types de revêtements pour sols et murs.

Le Groupe MAPEI possède 25 usines de fabrication et centres de distribution sur le continent américain, en plus des sièges sociaux de MAPEI Corporation et de Polyglass USA, situés à Deerfield Beach, en Floride. MAPEI est un fabricant soucieux de l’environnement – l’entreprise est membre de l’U.S. Green Building Council (USGBC) depuis 2001 et du Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa) depuis 2008. MAPEI Amérique du Nord offre, par l’entremise de l’Institut technique MAPEI, des formations sur les systèmes de pose de carreaux de céramique et de pierre, d’installation de revêtements de sol et de réfection du béton. MAPEI Corporation est un prestataire de cours du système de formation continue pour le programme de l’AIA, et MAPEI Inc. est prestataire de cours de formation continue pour les programmes de l’AIBC, de l’AAA et de l’OAA. La majorité des installations de MAPEI Amérique sont certifiées ISO 9001 et ISO 14001. Consultez www.mapei.com pour des renseignements techniques ou composez le 1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734) pour obtenir les coordonnées de l’emplacement MAPEI le plus près.

