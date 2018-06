CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 479 1-2 Sep 483 1-2 Dec 499 1-2 Mar 515 1-4 May 527 Jul 532 Sep 540 3-4 Dec 553 1-4 Mar 562 1-4 May 565 3-4 Jul 562 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 345 Sep 354 1-4 Dec 366 Mar 375 3-4 May 382 1-4 Jul 389 Sep 385 Dec 390 Mar 399 1-2 May 405 3-4 Jul 410 1-2 Sep 403 1-2 Dec 406 1-4 Jul 420 Dec 412 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 243 Sep 237 1-2 Dec 237 1-2 Mar 241 1-2 May 243 3-4 Jul 248 3-4 Sep 250 Dec 250 Mar 250 May 250 Jul 248 1-2 Sep 248 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 861 1-4 Aug 866 3-4 Sep 872 1-2 Nov 883 1-2 Jan 892 1-2 Mar 897 1-2 May 905 3-4 Jul 914 Aug 913 3-4 Sep 906 1-2 Nov 903 3-4 Jan 909 3-4 Mar 911 3-4 May 915 3-4 Jul 922 3-4 Aug 924 Sep 917 1-4 Nov 902 3-4 Jul 930 Nov 909 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 29.01 Aug 29.13 Sep 29.25 Oct 29.39 Dec 29.68 Jan 29.92 Mar 30.24 May 30.57 Jul 30.87 Aug 31.00 Sep 31.12 Oct 31.20 Dec 31.44 Jan 31.64 Mar 31.90 May 32.09 Jul 32.21 Aug 32.21 Sep 32.16 Oct 32.17 Dec 32.15 Jul 32.15 Oct 32.15 Dec 32.15 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 331.40 Aug 330.70 Sep 331.10 Oct 331.10 Dec 331.30 Jan 329.10 Mar 324.10 May 322.90 Jul 324.60 Aug 324.30 Sep 323.90 Oct 321.40 Dec 321.60 Jan 321.40 Mar 320.20 May 322.10 Jul 324.20 Aug 324.20 Sep 324.20 Oct 324.20 Dec 321.20 Jul 324.10 Oct 324.10 Dec 331.30