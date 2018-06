Ministerium für Gesundheit und Prävention der Vereinigten Arabischen Emirate führt landesweites Programm für Untersuchung von Neugeborenen auf CCHD mit Masimo Rad-97™-Pulse-CO-Oximetern® mit Eve™ ein

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate--(BUSINESS WIRE)--Jun 28, 2018--Masimo (NASDAQ: MASI) hat heute bekanntgegeben, dass das Ministerium für Gesundheit und Prävention (Ministry of Health & Prevention, MOHAP) der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) ein landesweites Screening-Protokoll für schwere angeborene Herzfehler (Critical Congenital Heart Disease, CCHD) für alle Neugeborenen einführt. Im Rahmen des Starts des Programmes stattet das MOHAP neun Kliniken in fünf Emiraten, die 50 % der Bevölkerung betreuen, mit Masimo Rad-97™-Puls-CO-Oximetern ® mit der Eve™ CCHD Newborn Screening Application aus. In diesen Kliniken entbundene Neugeborene werden jetzt mit Eve auf CCHD untersucht. Dies ist die erste Installation von Eve auf Rad-97 im großen Maßstab, das in diesem Jahr die CE-Kennzeichnung erhalten hat.

CCHD betrifft ungefähr 2,5 bis 3 Neugeborene je 1.000 Lebendgeburten 1 und erfordert frühe medizinische Intervention nach der Geburt, um hohe Morbiditäts- und Mortalitätsraten zu verhindern. Eine spätere Erkennung bei Säuglingen erhöht zudem das Risiko von Hirnschäden. 2 In einer Studie mit 39.821 Säuglingen verbesserte sich die Erkennung von CCHD von 63 % bei einer rein körperlichen Untersuchung auf 83 % bei einer körperlichen Untersuchung in Verbindung mit Masimo SET ® -Pulsoximetrie. 3 In einer Studie mit 122.738 Säuglingen – der bisher größten CCHD-Screening-Studie – verbesserte sich die Erkennung von CCHD von 77 % auf 93 % durch den kombinierten Einsatz von Masimo SET ® und ärztlicher Untersuchung. 4

Eve ist auch auf dem Radical-7 ® -Puls-CO-Oximeter verfügbar und kombiniert die Leistungsfähigkeit der Masimo SET ® Measure-through-Motion- und Low-Perfusion-Pulsoximetrie™ mit einem automatisierten präduktalen und postduktalen Synchronisierungsalgorithmus, der Rechenfehler minimieren soll. Außerdem vereinfacht Eve den CCHD-Screening-Vorgang, da damit visuelle Anweisungen, Animationen und eine detaillierte, leicht zu interpretierende Anzeige von Untersuchungsergebnissen geliefert werden. Die Möglichkeit, Ergebnissen eine einmalige Patientenkennung von Mutter und Neugeborenem zuzuordnen, ermöglicht intuitives Session-Management und nahtlose elektronische Grafikerstellung. Eve erlaubt es Ärzten darüber hinaus, den Perfusionsindex in die Untersuchung miteinzubauen, was die Sensitivität bezüglich der Erkennung von CCHD bei Säuglingen mit pathologisch niedriger Perfusion nachweislich erhöht. 5

Masimo hat eng mit den VAE zusammengearbeitet, um das MOHAP-Programm umzusetzen – inklusive Schulungen vor Ort für Ärzte, Pfleger, Schwestern und Hebammen in jedem Krankenhaus. H.E. Dr. Yousif Al Serkal, stellvertretender Untersekretär für den Kliniksektor, betonte die Strategie des Ministeriums, „umfassende und innovative Gesundheitsservices entsprechend den höchsten Standards von Exzellenz, Professionalität und Führungsqualitäten in jedem Sektor zu liefern. Das Ziel des „Newborn Critical Congenital Heart Screening Program“ (Programm für die Untersuchung von Neugeborenen auf schwere angeborene Herzfehler) besteht darin, zu gewährleisten, dass alle Neugeborenen in den VAE untersucht werden und alle betroffenen Säuglinge geeignete Bestätigungstests, Beratungen und Behandlungen erhalten, um Komplikationen vorzubeugen und die Sterblichkeit zu senken.“ Er bemerkte, dass das Programm über eine umfassende Datenbank und ein E-System für die Registrierung sämtlicher Untersuchungs-Testergebnisse verfügt sowie zur Qualitätskontrolle und zum Nachverfolgen der Leistung durch regelmäßige Berichte beiträgt. Dr. Kalthoom Al Balooshi, Director des Hospitals Department, erklärte: „Die Untersuchungsinitiative wird in neun Hauptkliniken umgesetzt. Sie umfasst Untersuchungen mit Pulsoximetrie, eine CCHD-Screening-Datenbank, integrierte EMR-Lösungen und Awareness-Programme für Ärzte und Ärztinnen, Pfleger und Schwestern und Eltern.“

Jon Coleman, President von Worldwide Sales, Professional Services, und Medical Affairs bei Masimo, sagte: „Es ist uns eine Ehre, dass sich die VAE für die Umsetzung dieses so wesentlichen Untersuchungsverfahrens für ihre Bürger für Masimo entschieden haben. Dank der Leistungsfähigkeit und Präzision von Masimo SET ® konnten wir zuverlässige, kosteneffektive CCHD-Untersuchungen einleiten. Das hat sich in mehreren Studien gezeigt, die zu dem Schluss kommen, dass die SET ® -Pulsoximetrie in Verbindung mit klinischen Beurteilungen die Erkennung von CCHD deutlich verbessert. Wir sind der Ansicht, dass die Masimo SET ® -Pulsoximetrie und die Eve CCHD Screening App eine attraktive Kombination bilden, und hoffen, dass mehr Institute und Regierungen weltweit erkennen, wie wichtig es ist, ihren jüngsten Patienten zu einem guten Start ins Leben zu verhelfen.“

Rad-97 bietet nichtinvasive, kontinuierliche Überwachung von Masimo über Measure-through-Motion- und Low-Perfusion-SET ® -Pulsoximetrie und aktualisierbare rainbow ® -Technologie in einem kompakten, eigenständigen Monitor, der fortschrittliche Anpassbarkeit, Konnektivität und Kapazitäten für die Integration von Geräten bietet. Außer EVE ist Rad-97 auch in Konfigurationen mit integrierter nichtinvasiver Blutdruckmessung und integrierter NomoLine™-Kapnometrie verfügbar.

Masimo (NASDAQ: MASI) ist einer der weltweiten Marktführer im Bereich innovativer nichtinvasiver Überwachungstechnologien. Unser Auftrag ist es, die Ergebnisse für Patienten zu verbessern und die Pflegekosten zu senken. 1995 hat das Unternehmen erstmals die Technologien Masimo SET ® Measure-through Motion and Low Perfusion™ für Pulsoximetrie vorgestellt. Mehrere Studien haben gezeigt, dass damit die Zahl der Fehlalarme deutlich verringert werden kann und eine präzise Überwachung mit korrekter Alarmauslösung möglich ist. Masimo SET ® hilft Klinikern auch nachweislich, schwere Frühgeborenen-Retinopathie bei Neugeborenen zu reduzieren, 1 das CCHD-Screening bei Neugeborenen zu verbessern 2 und bei Verwendung für die kontinuierliche Überwachung mit Masimo Patient SafetyNet™* in postoperativen Stationen Aktivierungen und Kosten für schnelle Reaktionen zu reduzieren. 3,4,5 Masimo SET ® wird schätzungsweise bei mehr als 100 Millionen Patienten in führenden Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen auf der ganzen Welt verwendet, 6 darunter in 17 der Top-20-Krankenhäuser, die in der U.S. News and World Report Best Hospitals Honor Roll 2017–18 (US-amerikanische Ehrenliste der besten Krankenhäuser von U.S. News & World Report) aufgeführt sind. 7 2005 hat Masimo die Technologie rainbow ® für Puls-CO-Oximetrie vorgestellt. Damit wurde eine nichtinvasive kontinuierliche Überwachung von Bestandteilen des Bluts möglich, wofür bisher invasive Verfahren erforderlich waren: Hämoglobinanteil (SpHb ® ), Sauerstoffgehalt (SpOC™), Carboxyhämoglobin (SpCO ® ), Methämoglobin (SpMet ® ), Pleth Variability Index (PVi ® ) und seit kurzem Oxygen Reserve Index (ORi™) zusätzlich zu SpO 2, Pulsfrequenz und Perfusionsindex (Pi). 2014 hat Masimo mit Root ® eine intuitive Plattform für die Patientenüberwachung und -vernetzung mit der Schnittstelle Masimo Open Connect ® (MOC-9 ® ) vorgestellt, die es anderen Unternehmen ermöglicht, Root mit neuen Funktionen und Messfähigkeiten aufzurüsten. Masimo nimmt außerdem mit Produkten wie dem tragbaren Patientenüberwachungsgerät Radius-7 ®, dem Pulsoximeter für Smartphones iSpO 2® und dem Fingerspitzen-Pulsoximeter MightySat™ eine aktive Führungsrolle im Bereich mHealth ein. Weitere Informationen über Masimo und seine Produkte finden Sie unter www.masimo.com. Die zu Produkten von Masimo veröffentlichten klinischen Studien finden Sie unter http://www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

ORi hat keine FDA-510(k)-Zulassung und ist in den USA nicht verkäuflich.

*Die Nutzung des Markenzeichens Patient SafetyNet ist vom University HealthSystem Consortium lizenziert.

