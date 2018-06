DUBAÏ, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--juin 28, 2018--

Le ministère de la Santé et de la Prévention des Émirats arabes unis adopte le programme national de dépistage de la cardiopathie congénitale critique (CCC) chez les nouveau-nés, à l'aide des Rad-97™ Pulse CO-Oximeters ® (CO-oxymètres de pouls) de Masimo utilisés avec Eve™

Masimo (NASDAQ : MASI) a annoncé aujourd'hui que le ministère de la Santé et de la Prévention (Ministry of Health & Prevention, MOHAP) des Émirats arabes unis était en cours d'adoption d'un protocole national de dépistage de la cardiopathie congénitale critique (CCC) pour tous les nouveau-nés. Dans le cadre du lancement de ce programme, le MOHAP va équiper 9 hôpitaux dans 5 émirats, desservant 50 % de la population des EAU, avec l'application de dépistage de la CCC chez les nouveau-nés à l'aide des Rad-97™ Pulse CO-Oximeters ® de Masimo utilisés avec Eve™. Les nouveau-nés dans ces hôpitaux seront désormais soumis au dépistage de la CCC à l'aide d'Eve (première installation d'Eve à grande échelle sur Rad-97), qui a reçu le marquage CE en début d'année.

La CCC affecte environ 2,5 à 3 nouveau-nés sur 1000 naissances vivantes 1 et nécessite une intervention peu de temps après la naissance pour prévenir une morbidité ou une mortalité importante. La détection tardive chez les nourrissons augmente également le risque de lésions cérébrales. 2 Dans une étude réalisée auprès de 39 821 nourrissons, la sensibilité de dépistage de la CCC est passée de 63 % avec un examen physique seul à 83 % avec un examen physique et l'oxymétrie de pouls SET ® de Masimo. 3 Dans une étude portant sur 122 738 nourrissons (la plus grande étude de dépistage de la CCC réalisée à ce jour), la sensibilité de dépistage de la CCC est passée de 77 % à 93 % avec l'utilisation combinée du SET ® de Masimo et de l'évaluation clinique. 4

Eve, également disponible sur le CO-oxymètre de pouls Radical-7 ®, combine la puissance de l'oxymétrie de pouls Motion and Low Perfusion™ (mesure en mouvement et sous faible perfusion) SET ® de Masimo, avec un algorithme automatisé de synchronisation pré- à post-canalaire conçu pour réduire les erreurs de calcul. De plus, Eve simplifie le processus de dépistage de la CCC en fournissant des instructions visuelles, des animations et un affichage détaillé facile à interpréter des résultats de dépistage. La possibilité d'étiqueter les résultats avec des identifiants patients uniques pour la mère et pour le nouveau-né facilite la gestion intuitive des sessions et permet une cartographie électronique transparente. Eve permet également aux cliniciens d'incorporer l'indice de perfusion sanguine dans le dépistage qui, comme cela l'a été démontré, peut améliorer la sensibilité de dépistage de la CCC chez les nourrissons présentant un débit sanguin pathologiquement faible. 5

Masimo a travaillé en étroite collaboration avec les EAU pour mettre en œuvre le programme du MOHAP, notamment la formation sur site pour les médecins, les infirmières et les sages-femmes dans chaque hôpital. Son Excellence le Dr Yousif Al Serkal, sous-secrétaire adjoint pour le secteur hospitalier, a mis en avant la stratégie du ministère de « fournir des services de santé complets et innovants en accord avec les normes les plus strictes d'excellence, de professionnalisme et de leadership dans le secteur de la santé. L'objectif du ‘Programme de dépistage de la cardiopathie congénitale critique du nouveau-né’ est de faire en sorte que tous les nouveau-nés des EAU soient dépistés, et que tous les nourrissons affectés reçoivent les tests de confirmation, les conseils et le traitement appropriés pour prévenir les complications et réduire la mortalité ». Il a fait remarqué que le programme dispose d'une base de données et d'un système électronique complets pour l'enregistrement de tous les résultats des tests de dépistage, ainsi que pour aider à contrôler la qualité et à faire le suivi de la performance par l'émission de rapports réguliers. Le Dr Kalthoom Al Balooshi, directeur du département hospitalier, a expliqué que « l'initiative de dépistage sera mise en œuvre dans neuf hôpitaux principaux, initiative qui comprend le dépistage à l'aide de l'oxymétrie de pouls, une base de données de dépistage de la CCC, des solutions intégrées de dossiers médicaux électroniques (DME), et des programmes de sensibilisation pour les médecins, les infirmières et les parents ».

Jon Coleman, président des ventes mondiales, des services professionnels et des affaires médicales pour le compte de Masimo, a déclaré : « C'est pour nous un honneur que les EAU aient choisi Masimo pour aider à mettre en œuvre ce processus vital de dépistage chez les nouveau-nés pour leurs citoyens. La performance et l'exactitude de SET ® de Masimo ont aidé à ouvrir la voie à un dépistage de la CCC fiable et rentable, comme l'ont démontré les multiples études qui ont conclu que l'oxymétrie de pouls SET ®, combinée à l'évaluation clinique, a considérablement amélioré la sensibilité au dépistage de la CCC. Nous sommes convaincus que l'oxymétrie de pouls SET ® de Masimo et l'application de dépistage de la CCC Eve forment une attrayante combinaison et nous espérons que davantage d'institutions et de gouvernements dans le monde, reconnaîtront l'importance d'aider nos plus jeunes patients à prendre un excellent départ dans la vie ».

Rad-97 offre la surveillance non invasive et continue de Masimo, à travers l'oxymétrie de pouls de mesure en mouvement et sous faible SET ® et la technologie évolutive rainbow ®, dans un moniteur compact autonome qui incorpore des fonctionnalités avancées de personnalisation, de connectivité et d'intégration de dispositifs. En plus d'Eve, Rad-97 est également disponible dans des configurations avec mesure intégrée non invasive de la pression artérielle et capnographie intégrée NomoLine™.

À propos de Masimo

Masimo (NASDAQ : MASI) est le leader mondial des technologies de surveillance non invasives novatrices. Notre mission vise à améliorer les résultats thérapeutiques pour les patients et à réduire le coût des soins. En 1995, la société a lancé l’oxymétrie de pouls Masimo SET ® Measure-through Motion and Low Perfusion™, qui, dans plusieurs études, s’est avérée capable de réduire considérablement les fausses alertes et de surveiller avec précision les alertes réelles. Il a également été démontré que le SET ® de Masimo permettait aux médecins de réduire la rétinopathie sévère de la prématurité chez les nouveau-nés, 1 d’améliorer le dépistage de la CCC chez les nouveau-nés 2, et, lorsqu’il est utilisé pour un suivi continu avec le Patient SafetyNet™* de Masimo dans les salles post-chirurgicales, de réduire les activations et les coûts d’intervention rapide 3,4,5. On estime que le SET ® de Masimo est utilisé chez plus de 100 millions de patients dans les principaux hôpitaux et autres établissements de soins de santé à travers le monde 6. C’est le premier capteur d’oxymétrie de pouls dans 17 des 20 meilleurs hôpitaux listés dans le U.S. News and World Report Best Hospitals Honor Roll de 2017-2018. 7 En 2005, Masimo a lancé la technologie de Co-oxymétrie de pouls rainbow ®, qui permet la surveillance non invasive et en continu des constituants sanguins qui nécessitaient auparavant des procédures invasives pour être mesurés, notamment l’hémoglobine totale (SpHb ® ), la teneur en oxygène (SpOC™), la carboxyhémoglobine (SpCO ® ), la méthémoglobine (SpMet ® ), l’indice de variabilité de la pléth (PVi ® ), et plus récemment, l’indice de réserve en oxygène (Oxygen Reserve Index, ORi™), en plus de la SpO 2, du rythme cardiaque et de l’indice de perfusion (Pi). En 2014, Masimo a introduit Root ®, une plateforme intuitive de connectivité et de suivi des patients, dotée de l’interface Masimo Open Connect ® (MOC-9 ® ) qui permet à d’autres sociétés d’ajouter à Root de nouvelles fonctionnalités et capacités de mesure. Masimo joue également un rôle actif de leader en matière de santé mobile avec des produits, tels que le moniteur vestimentaire de patient Radius-7 ®, l’oxymètre de pouls pour smartphones iSpO 2® et l’oxymètre de pouls du bout des doigts MightySat™. Un complément d’information sur Masimo et ses produits est disponible sur www.masimo.com. Les études cliniques publiées sur les produits Masimo sont disponibles sur http://www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

L’ORi n’a pas obtenu l’autorisation 510(k) de la FDA et n’est pas en vente aux États-Unis.

*L’utilisation de la marque de commerce Patient SafetyNet est sous licence de l’University HealthSystem Consortium.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles, au sens de l’article 27A de loi Securities Act de 1933, de l’article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934 et de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prévisionnelles comprennent, entre autres, des déclarations concernant l'efficacité potentielle de Rad-97™, Eve™ et Radical-7 ® de Masimo. Ces déclarations prévisionnelles sont fondées sur les attentes actuelles concernant des événements futurs qui nous concernent, et sont assujetties à des risques et à des incertitudes, tous difficiles à prédire et souvent indépendants de notre volonté, et susceptibles de faire varier sensiblement et négativement les résultats réels par rapport à ceux exprimés dans nos déclarations prévisionnelles en réponse à divers facteurs de risques, y compris, sans limitation : les risques liés à nos hypothèses concernant la répétabilité des résultats cliniques ; les risques liés à notre conviction que les technologies de mesure non invasives uniques de Masimo, y compris Rad-97, Eve et Radical-7 de Masimo, contribuent à des résultats cliniques positifs et à la sécurité des patients ; les risques liés à notre conviction que les avancées médicales révolutionnaires et non invasives de Masimo fournissent des solutions rentables et des avantages uniques ; ainsi que d’autres facteurs abordés dans la section « Facteurs de risque » de nos rapports les plus récents déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières (Securities and Exchange Commission, « SEC »), disponibles à titre gratuit sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Bien que nous estimions que les attentes reflétées dans nos déclarations prévisionnelles sont raisonnables, nous ignorons si ces attentes se révéleront exactes. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse sont expressément visées dans leur intégralité par les avertissements précédents. Le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure à ces déclarations prévisionnelles qui ne sont valables qu’à la date d’aujourd’hui. Nous déclinons toute obligation d’actualiser, de modifier ou de clarifier ces déclarations ou les « Facteurs de risque » figurant dans nos rapports les plus récents déposés auprès de la SEC, que ce soit en réponse à de nouvelles informations, des événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

