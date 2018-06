NTT Communications en VMware breiden Global Cloud Partnerschap uit

TOKIO & PALO ALTO, Californië--(BUSINESS WIRE)--jun 28, 2018--NTT Communications Corporation (NTT Com), het bedrijf voor ICT-oplossingen en internationale communicatie binnen de NTT Group (TOKYO:9432), en VMware, Inc. (NYSE:VMW), hebben vandaag de uitbreiding bekendgemaakt van het decenniumlange cloud partnerschap waarbij NTT Com vanaf nu de Enterprise Cloud (ECL) van VMware Cloud Foundation service wereldwijd zal aanbieden. Deze nieuwe service zal geavanceerde hybride cloudomgevingen aanbieden bestaande uit VMwares volledige softwaregedefinieerde datacenter stack, en een barrièrevrij pad naar de hybride cloud openen door middel van VMware Hybrid Cloud Extension. Als onderdeel van deze bekendmaking, zal NTT Com ook een VMware Cloud Verified Partner worden en het VMware Cloud Verified logo weergeven als bewijs dat zijn services compatibel zijn met VMware Cloud infrastructuur.

Door ECL powered by VMware Cloud Foundation te combineren met NTT Com's global MPLS service, Arcstar Universal One (UNO) en Nexcenter datacenters, zal de nieuwe service bedrijven in staat stellen om veilig en eenvoudig naar de cloud over te stappen, of een consistente hybride cloudinfrastructuur te bieden tussen fysieke datacenters en de cloud.

Veilige en eenvoudige transitie van fysiek naar cloud ECL powered by VMware Cloud Foundation zal klanten in staat stellen om hun fysieke VMware werklast naar ECL te verplaatsen zonder bestaand beveiligingsbeleid of instellingen te wijzigen. VMware Hybrid Cloud Extension aangeboden als onderdeel van deze service zal snelle, geplande complete migratie van toepassingen zonder wijziging van het platform, opnieuw testen of wijziging in de vereiste hulpmiddelen. Daardoor kan de werklast en risico's van overstappen naar de cloud enorm worden verminderd. Hybride cloud heeft veilig en naadloos met fysieke datacenters gewerkt ECL powered by VMware Cloud Foundation zal het geïntegreerde management van fysieke en cloudomgevingen mogelijk maken voor efficiënte werking van het systeem en versterkt IT-beheer. Bovendien zijn klanten in staat om hybride clouds te bouwen om te voldoen aan de beveiligingsvereisten van hun kernsystemen door fysieke datacenters en clouds op UNO te verbinden.

“Middenin een digitale transformatie versnellen bedrijven hun overstap van fysieke datacenters naar de cloud,” zei Masaaki Moribayashi, senior executive vicepresident, NTT Com. “Deze service is de oplossing, naast ons partnerschap, die bedrijven zal helpen om hun toepassingen over te zetten op de cloud. Ik vertrouw erop dat klanten zich op hun gemak voelen wanneer ze onze veiligere en hoogwaardige services gebruiken, ondersteund door onze gecombineerde capaciteiten. Deze bekendmaking is gebaseerd op meer dan tien jaar samenwerking in cloud tussen NTT Com en VMware, terwijl we doorgaan met het creëren van nieuwe waarde voor onze gezamenlijke klanten.”

“Aanbieders van cloudservices spelen een kritieke rol in de digitale transformatie van bedrijven door extreem veilig globaal bereik mogelijk te maken, aangevuld met gespecialiseerde lokale leveringscapaciteit,” zei Ajay Patel, senior vicepresident, Cloud Provider Software Business Unit bij VMware. “VMware’s samenwerking met NTT Communications weerspiegelt onze gedeelde toewijding aan en visie om klanten in staat te stellen naadloos en veilig over te stappen op de cloud, terwijl we investeringen in bestaande software, tools en talent maximaliseren. We zijn blij dat NTT Com een compatibele hybride cloudoplossing van VMware Cloud Verified aanbiedt.”

“Bedrijven bevinden zich middenin een digitale transformatie, dus de migratie van toepassingen en werklast naar de cloud is kritiek geworden. Bedrijven vereisen steeds vaker hybride IT-omgevingen met sterk gesynchroniseerde cloud- en fysieke capaciteiten. Dienovereenkomstig moeten cloudplatforms hoogwaardige beveiliging en operationele integriteit garanderen vergelijkbaar met fysieke datacenters,” volgens Courtney Munroe, Group Vice President van IDC. “NTT Com erkent dat bedrijven een consistent beveiligingsniveau vereisen en flexibiliteit voor hybride IT over het gehele spectrum van cloud, fysieke faciliteiten en datacenters. NTT Communications’ Enterprise Cloud aangedreven door VMware Cloud Foundation en Hybrid Cloud Extension zijn geweldige oplossingen voor hybride enterprise IT-vereisten, en NTT Com is in de unieke positie om deze oplossing aan te bieden via zijn globale MPLS-netwerk, cloudplatform en uitgebreide datacenters.”

Het merkteken VMware Cloud Verified geeft klanten vertrouwen dat deze aanbieders de meest complete en geavanceerde technologieën van VMware gebruiken van hun cloudservice-aanbieders, en daardoor de hoogst mogelijke interoperabiliteit garanderen tussen clouds en het grootste voordeel voor hun bedrijf. VMware Cloud Verified partners zoals NTT Com laten bedrijven groeien door innovatie aan te sporen, efficiëntie te verbeteren en kosten voor klanten te verlagen terwijl ze toepassingsportfolio's transformeren voor een multi-cloud, multi-device wereld.

De services zijn naar verwachting beschikbaar in de U.S., het VK en Duitsland binnen NTT Com's einde van het boekjaar maart 2019, na beschikbaarheid in Japan die wordt verwacht in de zomer van 2018.

Over NTT Communications Corporation NTT Communications lost de technologische uitdagingen van de wereld op door bedrijven te helpen complexiteit en risico in hun ICT-omgevingen te overwinnen met beheerde IT-infrastructuuroplossingen. Deze oplossingen worden ondersteund door onze wereldwijde infrastructuur, inclusief vooraanstaande, globale tier-1 publieke en privénetwerken die meer dan 190 landen/regio's bereiken, en meer dan 400.000 m2 van 's werelds meest geavanceerde datacenterfaciliteiten. Onze globale professionele dienstenteam biedt consultatie en architectuur voor de veerkracht en beveiliging vereist voor uw bedrijfssucces, en onze capaciteiten voor opschalen en globalisering zijn ongeëvenaard. Samen met NTT Data, NTT Security, NTT DOCOMO en Dimension Data, vormen we NTT Group. www.ntt.com | Twitter@NTT Com | Facebook@NTT Com | LinkedIn@NTT Com

Over VMware VMware software drijft 's werelds complexe digitale infrastructuur aan. De reken, cloud, mobiliteit, netwerk en beveiligingsaanbiedingen van het bedrijf vormen een dynamische en efficiënte digitale basis voor meer dan 500.000 klanten wereldwijd, geholpen door een ecosysteem van 75.000 partners. Gevestigd in Palo Alto, Californië, viert VMware dit jaar twintig jaar baanbrekende innovatie voor het zakenleven en de samenleving. Bezoek voor meer informatie https://www.vmware.com/company.html.

Opmerkingen: VMware, VMware Cloud, Cloud Foundation, and Hybrid Cloud Extension zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van VMware, Inc. Het woord ‘partner’ of ‘partnerschap’ impliceert geen juridische samenwerkingsovereenkomst met NTT Communications en andere bedrijven.

