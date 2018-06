NTT Communications ha sido nombrado Operador del año por cuarta vez en los Asia Communication Awards 2018

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--jun. 28, 2018--NTT Communications Corporation (NTT Com), la empresa de soluciones de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de NTT Group (TYO: 9432), ha anunciado hoy que ha sido reconocida como Operador del año en los Asia Communication Awards (ACA) 2018, en una ceremonia celebrada el 27 de junio en Singapur.

Puestos en marcha por primera vez en 2011 por Total Telecom, los premios ACA reconocen a aquellas empresas y personas que contribuyen al éxito del sector de las telecomunicaciones de Asia que se enfoca a un público mundial. Un grupo de expertos en telecomunicaciones seleccionó a los ganadores en 19 categorías. NTT Com ha sido nombrado Operador del año por cuarta vez. El premio le reconoce como un proveedor que ha demostrado una sólida cartera de servicios, una inversión en el desarrollo de redes y servicios, una base de clientes cada vez mayor y satisfecha, y la ejecución de un plan estratégico claro y ambicioso. “NTT Com está dejando huella en el escenario mundial”, afirmó uno de los jueces. Otro juez quedó impresionado por su “estrategia para apoyar las transformaciones de los clientes”.

Acerca de NTT Communications Corporation NTT Communications resuelve los retos tecnológicos globales ayudando a las empresas a superar la complejidad y el riesgo en sus entornos de TIC con soluciones de infraestructura de TI gestionada. Estas soluciones están respaldadas por nuestra infraestructura mundial, que incluye redes líderes del sector, públicas y privadas, de primer nivel que llegan a más de 190 países/regiones, además de más de 400.000 m 2 de las instalaciones de centros de datos más avanzadas del mundo. Nuestros equipos globales de servicios profesionales proporcionan consultoría y arquitectura para la resistencia y seguridad requeridas para el éxito de su negocio, y nuestra escala y capacidades globales son insuperables. Junto con NTT Data, NTT Security, NTT DOCOMO y Dimension Data, somos NTT Group. www.ntt.com | Twitter@NTT Com | Facebook@NTT Com | LinkedIn@NTT Com

