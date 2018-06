NTT Communications wird anlässlich der Asia Communication Awards 2018 zum vierten Mal zum Betreiber des Jahres ernannt

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Jun 28, 2018--NTT Communications Corporation (NTT Com), das Unternehmen für Informations- und Kommunikationstechnologielösungen (IKT) der NTT Group (TYO: 9432), meldete heute seine Ernennung zum Betreiber des Jahres im Rahmen der Preisverleihung der Asia Communication Awards (ACA) 2018, die am 27. Juni in Singapur stattfand.

Die ACA wurden 2011 von Total Telecom ins Leben gerufen und würdigen Unternehmen sowie Einzelpersonen, die stark zum Erfolg der asiatischen Telekommunikationsbranche auf internationaler Ebene beitragen. Ein Gremium aus Telekommunikationsexperten, das die Gewinner für die 19 Kategorien bestimmt. , wählte NTT Com zum vierten Mal zum Betreiber des Jahres. Die Auszeichnung gilt als Anerkennung eines starken Dienstleistungsportfolios eines Anbieters, seiner Investition in Netzinfrastruktur und Dienstleistungsbereitstellung, seines wachsenden und zufriedenen Kundenstamms sowie der Umsetzung eines klaren und ehrgeizigen strategischen Plans. „NTT Com verschafft sich einen Namen auf internationaler Ebene“, kommentierte einer der Preisrichter, während sich ein anderer Juror von der „Unternehmensstrategie zur Unterstützung von Kundentransformationen“ beeindruckt zeigte.

Über NTT Communications Corporation NTT Communications löst die technischen Probleme der Welt durch Unterstützung von Unternehmen bei der Überwindung von Schwierigkeiten und Risiken in ihren IKT-Umgebungen mit verwalteten IT-Infrastrukturlösungen. Diese Lösungen werden unterstützt durch unsere weltweite Infrastruktur mit branchenführenden und global erstklassigen öffentlichen und privaten Netzwerken, die über 190 Länder und Regionen sowie mehr als 400.000 m 2 der fortschrittlichsten Datenzentrumsanlagen der Welt abdecken. Unsere global tätigen, professionellen Serviceteams bieten Beratung und Architektur für die Stabilität und Sicherheit, die für unseren geschäftlichen Erfolg erforderlich sind. Unser Maßstab und unsere globalen Kapazitäten sind unübertroffen. Gemeinsam mit NTT Data, NTT Security, NTT DOCOMO und Dimension Data bilden wir die NTT Group. www.ntt.com | Twitter@NTT Com | Facebook@NTT Com | LinkedIn@NTT Com

