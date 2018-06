NTT Communications viene nominata per la quarta volta Operatore dell’anno all’edizione del 2018 della premiazione Asia Communication Awards

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--giu 28, 2018--NTT Communications Corporation (NTT Com), la divisione impegnata nello sviluppo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) del Gruppo NTT (TYO: 9432), ha annunciato oggi si essere stata riconosciuta quale Operatore dell’anno all’edizione del 2018 della premiazione Asia Communication Awards (ACA) durante una cerimonia tenuta a Singapore il 27 giugno.

Istituita nel 2011 da Total Telecom, la premiazione ACA riconosce le aziende e gli individui che promuovono il successo del settore delle telecomunicazioni asiatico presso il pubblico globale. Un gruppo di esperti del ramo delle telecomunicazioni ha selezionato i vincitori in 19 categorie diverse. NTT Com è stata nominata Operatore dell’anno per la quarta volta. Il premio viene conferito a fornitori che esibiscono un solido portafoglio di servizi, investimenti nello sviluppo di reti e servizi, una clientela crescente e soddisfatta ed esecuzione di un piano strategico chiaramente delineato e ambizioso. “NTT Com si sta facendo strada su scala globale” ha affermato un giudice. Un altro è rimasto colpito invece dalla sua “strategia di sostegno dei processi di trasformazione dei clienti”.

Informazioni su NTT Communications Corporation NTT Communications risolve sfide tecnologiche globali aiutando le aziende a superare rischi e complessità inerenti ai propri ambienti ICT grazie a soluzioni IT infrastrutturali gestite. Queste soluzioni sono supportate dalla solida infrastruttura globale di NTT Com, tra cui reti pubbliche e private transnazionali di 1° livello all’avanguardia nel settore in grado di raggiungere più di 190 Paesi/regioni, nonché centri dati tra i più avanzati al mondo con una superficie complessiva di più di 400.000 m 2. I nostri team di servizi professionali globali forniscono consulenze e architetture per la sicurezza e la resilienza delle attività commerciali dei clienti, a conferma di capacità e di una portata globale senza precedenti. Insieme a NTT Data, NTT Security, NTT DOCOMO e Dimension Data, siamo il Gruppo NTT. www.ntt.com | Twitter@NTT Com | Facebook@NTT Com | LinkedIn@NTT Com

