Terrada Music Score offre l’appareil de partition numérique GVIDO comme prix complémentaire au Concours des Talents du piano 2018

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--juin 28, 2018--Terrada Music Score Co., Ltd. (Shinagawa-ku, Tokyo ; PDG : Fujio Noguchi) a offert l’appareil de partition numérique GVIDO comme prix complémentaire du Concours des Talents du piano 2018 - un concours international pour jeunes pianistes qui s’est déroulé à Milan, en Italie, du 5 (mardi) au 10 (dimanche) juin 2018.

Super Prize winners(Left to right) Kids section: Mattias Antonio Glavinic, Young section: Monica Zhang, and Senior section: Jiayin Li (Photo: Business Wire)

Le Concours des Talents du piano 2018, qui en est cette année à sa huitiéme édition, est un concours international de piano qui attire de jeunes pianistes talentueux venus de 30 pays différents. Il avait pour décor la Casa Verdi, un site réputé au sein de la communauté de la musique classique à Milan. En plus des différents prix et bourses, les lauréats de chacune des divisions Enfants, Jeunes et Seniors se sont vus remettre un appareil de partition numérique GVIDO par Terrada Music Score. Terrada Music Score contribue au soutien des jeunes pianistes qui représentent l’avenir du secteur de la musique, et espère que GVIDO aide à fournir aux musiciens un environnement de composition performant. Pour obtenir des détails sur le concours, veuillez suivre le lien suivant : http://www.pianofriends.eu/ptcompetition2018.html?lang=en

[Présentation du Concours des Talents du piano 2018] Nom : Concours des Talents du piano 2018 Hôte : Pianofriends Association (Fondateur : Maestro Vincenzo Balzani; Représentant : Professeur Catia Iglesias) Dates : du mardi 5 au dimanche 12 juin 2018 Lieu : Casa Verdi : Maison de repos pour musiciens, Buonarroti Square, 29, Milan, Italie URL : http://www.pianofriends.eu/ptcompetition2018.html?lang=en Juges : Hubert Stuppner, Vincenzo Balzani, Raimondo Campisi, Vsevolod Dvorkin, Philippe Raskin, Catia Iglesias Co-sponsors : Terrada Music Score, Banca Patrimoni Sella & C. et d’autres

[À propos de GVIDO] L’appareil de partition sur papier électronique à double écran GVIDO a été lancé au Japon en octobre 2017, et est désormais disponible sur les marchés d’Amérique du Nord et d’Europe. Outre sa légèreté de poids et des fonctionnalités telles que l’affichage aisé de partitions musicales, sa conception a également reçu un accueil positif et l’appareil a reçu en avril 2018 le Red Dot Design Award, un prix de design allemand de renommée mondiale. Informations sur le site : https://en.red-dot.org/ Consultez le site GVIDO ( https://www.gvido.tokyo/ ) pour obtenir plus de détails sur les produits GVIDO.

[Boutique GVIDO] URL : https://www.gvidoscore.com/ La boutique GVIDO de distribution de partitions numériques va, en coopération avec les éditeurs, fournir les partitions d'oeuvres musicales spécifiques. Avec l’ajout d’AMA Verlag GmbH, Faber Music Ltd., IEU (Édition – Impronta UG) et SCHOTT MUSIC GmbH & Co. KG à Hal Leonard LLC actuellement disponible, la boutique mondiale proposera des oeuvres publiées par un total de cinq sociétés.

