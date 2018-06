Terrada Music Score stellt GVIDO elektronisches Partiturengerät als zusätzlichen Preis für Piano Talents Competition 2018 bereit

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Jun 28, 2018--Terrada Music Score Co., Ltd. (Shinagawa-ku, Tokio; CEO: Fujio Noguchi) hat das GVIDO elektronische Partiturengerät als Zusatzpreis für den Piano Talents Competition 2018, ein internationaler Wettbewerb für junge Pianisten, der vom 5. Juni (Di.) bis zum 10. Juni (So.) 2018 in Mailand, Italien stattfand, bereitgestellt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180628005441/de/

Super Prize winners(Left to right) Kids section: Mattias Antonio Glavinic, Young section: Monica Zhang, and Senior section: Jiayin Li (Photo: Business Wire)

Der Piano Talents Competition 2018, der in diesem Jahr zum achten Mal veranstaltet wurde, ist ein internationaler Klavierwettbewerb, der talentierte junge Pianisten aus 30 Ländern weltweit anzieht. Er wurde in der Casa Verdi, ein in der mailändischen Klassik-Fangemeinde bekannter Veranstaltungsort, abgehalten. Die Gewinner der Kids-, Young- und Senior-Bereiche erhielten zusätzlich zu Preisen und Stipendien jeweils ein GVIDO elektronisches Partiturengerät von Terrada Music Score. Terrada Music Score trägt zur Förderung junger Pianisten bei, die die Zukunft der Musikbranche sind, und erhofft sich, dass GVIDO helfen wird, eine angenehme Bühnenumgebung für Musiker zu schaffen. Bitte besuchen Sie die folgende URL, um mehr über den Wettbewerb zu erfahren. http://www.pianofriends.eu/ptcompetition2018.html?lang=en

[Überblick über den Piano Talents Competition 2018] Name: Piano Talents Competition 2018 Veranstalter: Pianofriends Association (Gründer: Maestro Vincenzo Balzani; Repräsentant: Professor Catia Iglesias) Daten: 5. Juni (Di.) bis 10. Juni (So.) 2018 Veranstaltungsort: Casa Verdi: House of Rest for Musicians, Buonarroti Square, 29, Mailand, Italien URL: http://www.pianofriends.eu/ptcompetition2018.html?lang=en Jury: Hubert Stuppner, Vincenzo Balzani, Raimondo Campisi, Vsevolod Dvorkin, Philippe Raskin, Catia Iglesias Co-Sponsoren: Terrada Music Score, Banca Patrimoni Sella & C. und weitere

[Über GVIDO] Das GVIDO Partiturengerät, das mit zwei Digitalpapierbildschirmen ausgestattet ist, wurde im Oktober 2017 in Japan lanciert und ist auf den nordamerikanischen und europäischen Märkten erhältlich. Neben solchen Eigenschaften wie einfaches Ablesen von Partituren und einem leichten Gewicht fand auch sein Design großen Anklang. Im April 2018 wurde das Gerät mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet, einer weltweit renommierten deutschen Design-Auszeichnung. Website-Informationen: https://en.red-dot.org/ Besuchen Sie die GVIDO-Website ( https://www.gvido.tokyo/ ), um mehr über GVIDO-Produkte zu erfahren.

[GVIDO Store] URL: https://www.gvidoscore.com/ Der GVIDO-Shop, bei dem elektronische Partituren erhältlich sind, wird in Zusammenarbeit mit Musikverlagen die Bereitstellung von Partituren für individuelle Musikstücke erweitern. Durch die Ergänzung der aktuell erhältlichen Musikstücke von Hal Leonard LLC mit Veröffentlichungen von AMA Verlag GmbH, Faber Music Ltd., IEU (Edition – Impronta UG) und SCHOTT MUSIC GmbH & Co. KG wird der globale Shop von insgesamt fünf Unternehmen veröffentlichte Musikstücke anbieten können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen:https://www.businesswire.com/news/home/20180628005441/de/

CONTACT: [Für Presseanfragen]

Warehouse TERRADA

PR Group

pr@terrada.co.jp

KEYWORD: EUROPE ASIA PACIFIC ITALY JAPAN

INDUSTRY KEYWORD: ENTERTAINMENT MUSIC TECHNOLOGY ONLINE RETAIL HARDWARE RETAIL

SOURCE: Terrada Music Score Co.,Ltd.

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/28/2018 05:00 AM/DISC: 06/28/2018 05:01 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180628005441/de