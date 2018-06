NTT Communications voor het vierde opeenvolgende jaar uitgeroepen tot 'Operator of the Year' tijdens de Asia Communication Awards 2018

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--jun 28, 2018--NTT Communications Corporation (NTT Com), het technologiebedrijf voor informatie-en communicatieoplossingen (ICT) binnen de NTT Group (TYO: 9432), kondigde vandaag aan dat het op 27 juni tijdens de Asia Communication Awards (ACA) 2018 in Singapore, erkend is als Operator of the Year.

ACA, opgericht in 2011 door Total Telecom, erkent bedrijven en individuen die het succes van de Aziatische telecomindustrie promoten bij een wereldwijd publiek. Een panel van telecom-experts selecteerde de winnaars in 19 categorieën. NTT Com werd het vierde opeenvolgende jaar uitgeroepen tot Operator of the Year. De onderscheiding is een erkenning van de sterke dienstenportefeuille van het bedrijf, de investeringen in netwerk- en dienstenontwikkeling, een groeiend en tevreden klantenbestand, en de uitvoering van een duidelijk en ambitieus strategisch plan. "NTT Com drukt zijn stempel op het wereldtoneel," aldus één van de juryleden. Een ander was onder de indruk van NTT's “strategie om klanttransformaties te ondersteunen.”

NTT Communications lost de technologische uitdagingen van de wereld op door bedrijven te helpen complexiteit en risico in hun ICT-omgevingen te overwinnen met beheerde IT-infrastructuuroplossingen. Deze oplossingen worden ondersteund door onze wereldwijde infrastructuur, inclusief vooraanstaande, globale tier-1 publieke en private netwerken die meer dan 190 landen/regio's bereiken, en meer dan 400.000 m 2 van 's werelds meest geavanceerde datacenterfaciliteiten. Ons globale professionele dienstenteam biedt consultatie en architectuur voor de veerkracht en beveiliging vereist voor uw bedrijfssucces, en onze capaciteiten voor opschalen en globalisering zijn ongeëvenaard. Samen met NTT Data, NTT Security, NTT DOCOMO en Dimension Data, vormen wij de NTT Group. www.ntt.com | Twitter@NTT Com | Facebook@NTT Com | LinkedIn@NTT Com

