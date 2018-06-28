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Wednesday's Major League Linescores

By The Associated Press,Associated Press
2018/06/28 10:02
AMERICAN LEAGUE
Toronto 500 001 000—6 10 1
Houston 300 010 012—7 11 1

Estrada, Loup (6), Biagini (7), Clippard (8), Tepera (9) and Maile; Keuchel, Peacock (6), Giles (8), Harris (9) and Stassi. W_Harris 3-3. L_Tepera 5-3. HRs_Houston, Gonzalez (6), Bregman (14).

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INTERLEAGUE
Kansas City 000 000 500—5 8 0
Milwaukee 000 001 003—4 9 0

Duffy, McCarthy (7), Hill (9), Peralta (9) and S.Perez, Butera; Suter, Jeffress (7), Hader (7), Houser (8) and Pina. W_Duffy 4-7. L_Suter 8-5. Sv_Peralta (2). HRs_Kansas City, Moustakas (15). Milwaukee, Aguilar (18), Miller (1).

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New York 000 000 000—0 4 0
Philadelphia 030 000 00x—3 8 0

Cessa, Gallegos (4), Holder (7), German (8) and Higashioka; Eflin, Dominguez (8) and Alfaro. W_Eflin 6-2. L_Cessa 0-1. Sv_Dominguez (5). HRs_Philadelphia, Hoskins (12).

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NATIONAL LEAGUE
Cincinnati 011 010 300—6 11 1
Atlanta 000 410 000—5 7 1

Castillo, Crockett (5), Stephens (5), D.Hernandez (7), Hughes (8), Iglesias (9) and Casali; Newcomb, S.Freeman (7), Winkler (7), Minter (9) and Suzuki. W_Stephens 2-0. L_S.Freeman 2-4. Sv_Iglesias (15). HRs_Cincinnati, Peraza (3).