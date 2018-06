El Ministerio de Salud y Prevención de los Emiratos Árabes Unidos Adopta el Programa Nacional de CCHD en Recién Nacidos con Masimo Rad-97™ Pulse CO-Oximeters® con Eve™

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--jun. 27, 2018--Masimo (NASDAQ: MASI) anunció hoy que el Ministerio de Salud y Prevención (Ministry of Health & Prevention, MOHAP) de los Emiratos Árabes Unidos (United Arab Emirates, UAE) adoptará un protocolo nacional de detección de cardiopatía congénita crítica (critical congenital heart disease, CCHD) para todos los recién nacidos. Como parte del lanzamiento del programa, el MOHAP está equipando 9 hospitales en 5 emiratos para brindar servicio al 50 % de la población de los UAE, con Masimo Rad-97™ Pulse CO-Oximeters ® con Eve™, una aplicación para la detección de CCHD en recién nacidos. Los recién nacidos en estos hospitales ahora serán examinados para detectar una CCHD con el uso de Eve, la primera instalación a gran escala de Eve en Rad-97, que recibió el marcado CE a principios de este año.

La CCHD afecta aproximadamente de 2,5 a 3 recién nacidos por 1000 nacimientos vivos 1 y requiere intervención poco después del nacimiento, a fin de prevenir una morbilidad o mortalidad significativa; la detección tardía en los bebés aumenta también el riesgo de daño cerebral. 2 En un estudio de 39 821 bebés, la sensibilidad de detección de CCHD aumentó del 63 % con el examen físico solo al 83 % con el examen físico y la oximetría de pulso Masimo SET ®. 3 En un estudio de 122 738 bebés, el estudio de detección de CCHD más grande realizado hasta la fecha, la sensibilidad de detección de CCHD aumentó del 77 % al 93 % con el uso combinado de Masimo SET ® y la evaluación clínica 4.

Eve, también disponible en Radical-7 ® Pulse CO-Oximeter, combina la potencia de la oximetría del pulso de Masimo SET ® Measure-through Motion and Low Perfusion™ con un algoritmo de sincronización preductal y postductal, diseñado para reducir errores de cálculo. Además, Eve simplifica el proceso de detección de CCHD al proporcionar instrucciones visuales, animaciones, y una visualización detallada y fácil de interpretar de los resultados de la detección. La capacidad de rotular los resultados con identificadores únicos de los pacientes tanto para la madre como para el recién nacido facilita el manejo intuitivo de la sesión y la generación de gráficos electrónicos perfectos. Eve también permite que los clínicos incorporen el índice de perfusión a la detección que se demostró que aumenta la sensibilidad a la detección de CCHD en bebés con perfusión patológicamente baja 5.

Masimo trabajó estrechamente con los UAE para implementar el programa del MOHAP, incluida la capacitación en el sitio para médicos, enfermeros y parteros en cada hospital. Su Excelencia, el Dr. Yousif Al Serkal, subsecretario asistente del Sector Hospitalario, enfatizó la estrategia del Ministerio de “proporcionar servicios de salud innovadores e integrales de acuerdo con los estándares más altos de excelencia, profesionalismo y liderazgo en el sector de la salud. El objetivo del ‘Programa de detección de cardiopatía congénita crítica en recién nacidos’ es garantizar que se examine a todos los recién nacidos de los UAE, y que todos los bebés afectados reciban pruebas de confirmación, asesoramiento y tratamiento adecuados para prevenir complicaciones y reducir la mortalidad”. Señaló que el programa tiene una base de datos integral y un sistema electrónico para el registro de todos los resultados de las pruebas de detección, así como también para ayudar a controlar la calidad y el seguimiento de desempeño a través de informes periódicos. La Dra. Kalthoom Al Balooshi, directora del Departamento de Hospitales, explicó lo siguiente: “La iniciativa de detección se implementará en nueve hospitales principales, que incluye la detección con la oximetría de pulso, una base de datos para la detección de CCHD, soluciones integradas de registro médico electrónico (electronic medical record, EMR) y programas de concientización para médicos, enfermeros y padres”.

Jon Coleman, presidente de Ventas Mundiales, Servicios Profesionales y Asuntos Médicos de Masimo, indicó: “Nos enorgullece que los UAE hayan elegido Masimo para ayudar a implementar este proceso vital de detección en recién nacidos para sus ciudadanos. El desempeño y la precisión de Masimo SET ® han ayudado a marcar el comienzo de la detección de CCHD confiable y rentable, como se muestra en múltiples estudios que concluyen que la oximetría de pulso SET ®, en combinación con la valoración clínica, han mejorado significativamente la sensibilidad de la detección de CCHD. Creemos que la oximetría de pulso Masimo SET ® y la aplicación Eve para la detección de CCHD forman una combinación atractiva, y tenemos la esperanza de que más instituciones y gobiernos alrededor del mundo reconozcan la importancia de ayudar a los pacientes más pequeños a que comiencen su vida de la mejor manera”.

Rad-97 ofrece el monitoreo continuo y no invasivo de Masimo, a través de la oximetría de pulso Measure-through Motion and Low Perfusion SET ® y la tecnología rainbow ® actualizable, en un monitor independiente y compacto que incorpora capacidades avanzadas de personalización, conectividad e integración de dispositivos. Además de Eve, Rad-97 está también disponible en configuraciones con medición de presión arterial no invasiva y capnografía NomoLine™ integrada.

Referencias

Acerca de Masimo

ORi no ha recibido la autorización 510(k) de la FDA y no está disponible para la venta en Estados Unidos.

*El uso de la marca comercial Patient SafetyNet se realiza bajo licencia de University HealthSystem Consortium.

Referencias

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180627006378/es/

