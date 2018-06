Nature Valley International Results

Wednesday Devonshire Park Eastbourne, England Surface: Grass-Outdoor Singles Men Second Round

Denis Shapovalov (3), Canada, def. Jared Donaldson, United States, 6-4, 4-6, 6-2.

Marco Cecchinato (4), Italy, def. Denis Istomin, Uzbekistan, 4-6, 6-4, 7-5.

Lukas Lacko, Slovakia, def. Diego Schwartzman (1), Argentina, 4-6, 6-4, 7-5.

Mischa Zverev, Germany, def. Steve Johnson (7), United States, 6-3, 6-3.

Cameron Norrie, Britain, def. Jay Clarke, Britain, 6-4, 6-3.

John Millman, Australia, def. Leonardo Mayer (5), Argentina, 7-6 (7), 7-6 (4).

Mikhail Kukushkin, Kazakhstan, def. David Ferrer (5), Spain, 6-2, 6-0.

Kyle Edmund (2), Britain, def. Andy Murray, Britain, 6-4, 6-4.

Women Third Round

Agnieszka Radwanska, Poland, def. Petra Kvitova (3), Czech Republic, walkover.

Jelena Ostapenko (5), Latvia, def. Mihaela Buzarnescu, Romania, 6-1, 6-2.

Daria Kasatkina (7), Russia, def. Anastasija Sevastova (11), Latvia, 6-4, 6-4.

Aryna Sabalenka, Belarus, def. Elise Mertens (9), Belgium, 7-5, 2-6, 7-6 (4).

Angelique Kerber (4), Germany, def. Danielle Collins, United States, 6-1, 6-1.

Ashleigh Barty (8), Australia, def. Hsieh Su-wei, Taiwan, 6-0, 6-4.

Caroline Wozniacki (1), Denmark, def. Johanna Konta (13), Britain, 4-6, 6-1, 6-4.

Karolina Pliskova (2), Czech Republic, def. Barbora Strycova (14), Czech Republic, 6-3, 6-4.

Doubles Men Quarterfinals

Robert Lindstedt, Sweden, and Edouard Roger-Vasselin, France, def. Scott Clayton and Joe Salisbury, Britain, 6-2, 7-5.

Ryan Harrison and Nicholas Monroe, United States, def. Ivan Dodig, Croatia, and Rajeev Ram (2), United States, 6-3, 7-6 (2).

Ken and Neal Skupski, Britain, def. Raven Klassen, South Africa, and Michael Venus (3), New Zealand, 6-2, 6-4.

Luke Bambridge and Jonny O'Mara, Britain, def. Juan Sebastian Cabal and Robert Farah (1), Colombia, 3-6, 6-3, 10-5.

Women Quarterfinals

Irina-Camelia Begu and Mihaela Buzarnescu, Romania, def. Vania King, United States, and Katarina Srebotnik, Slovenia, 6-2, 6-4.

Gabriela Dabrowski, Canada, and Xu Yifan (4), China, def. Timea Babos, Hungary, and Johanna Konta, Britain, 6-4, 6-4.