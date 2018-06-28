Wednesday's Major League Linescores

|INTERLEAGUE
|Kansas City
|000
|000
|500—5
|8
|0
|Milwaukee
|000
|001
|003—4
|9
|0
Duffy, McCarthy (7), Hill (9), Peralta (9) and S.Perez, Butera; Suter, Jeffress (7), Hader (7), Houser (8) and Pina. W_Duffy 4-7. L_Suter 8-5. Sv_Peralta (2). HRs_Kansas City, Moustakas (15). Milwaukee, Aguilar (18), Miller (1).
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|NATIONAL LEAGUE
|Cincinnati
|011
|010
|300—6
|11
|1
|Atlanta
|000
|410
|000—5
|7
|1
Castillo, Crockett (5), Stephens (5), Hernandez (7), Hughes (8), Iglesias (9) and Casali; Newcomb, S.Freeman (7), Winkler (7), Minter (9) and Suzuki. W_Stephens 2-0. L_S.Freeman 2-4. Sv_Iglesias (15). HRs_Cincinnati, Peraza (3).