  1. Home
  2. World

Wednesday's Major League Linescores

By The Associated Press,Associated Press
2018/06/28 05:11
INTERLEAGUE
Kansas City 000 000 500—5 8 0
Milwaukee 000 001 003—4 9 0

Duffy, McCarthy (7), Hill (9), Peralta (9) and S.Perez, Butera; Suter, Jeffress (7), Hader (7), Houser (8) and Pina. W_Duffy 4-7. L_Suter 8-5. Sv_Peralta (2). HRs_Kansas City, Moustakas (15). Milwaukee, Aguilar (18), Miller (1).

___

NATIONAL LEAGUE
Cincinnati 011 010 300—6 11 1
Atlanta 000 410 000—5 7 1

Castillo, Crockett (5), Stephens (5), Hernandez (7), Hughes (8), Iglesias (9) and Casali; Newcomb, S.Freeman (7), Winkler (7), Minter (9) and Suzuki. W_Stephens 2-0. L_S.Freeman 2-4. Sv_Iglesias (15). HRs_Cincinnati, Peraza (3).