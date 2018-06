NTT Communications est lauréate dans les catégories Meilleure implémentation NFV/SDN et Projet IdO le plus innovant aux prix Telecom Asia Awards 2018

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--juin 27, 2018--NTT Communications Corporation (NTT Com), l'entreprise de solutions de technologie de l'information et des communications (TCI) au sein de NTT (TOKYO : 9432), a annoncé aujourd'hui qu'elle a été déclarée lauréate dans les catégories Meilleure implémentation NFV/SDN et Projet IdO le plus innovant aux prix Telecom Asia Awards 2018, lors d'une cérémonie de gala à Singapour le 26 juin.

La société NTT Com a été nommée Meilleure implémentation NFV/SDN, un prix qui récompense un fournisseur qui a démontré un réseau de haute qualité utilisant NFV et SDN. NTT Com assure une performance et une connectivité inégalées dans plus de 190 pays/régions grâce à son portefeuille de services SD-WAN. Ces services transforment la façon dont les réseaux sont conçus et bâtis en exploitant la plateforme SD-WAN globale leader du secteur pour fournir une solution WAN de prochaine génération avec sensibilisation des applications, commutation multiprotocole par étiquette (MPLS) optimisée, Internet, ou réseau de connectivité hybride, une sécurité pleinement intégrée et des services d'accélération des applications qui optimisent l'expérience de l'utilisateur.

NTT Com a également remporté le prix Projet IdO le plus innovant. Ce prix récompense un fournisseur qui offre des services et des capacités liés à l'IdO innovants. La plateforme IdO de NTT Com, un service IdO groupé de guichet unique, offre une plateforme logicielle d'analyse et de collecte des appareils aux données avec des services cloud privés répondant aux exigences des clients.

« Il est difficile aujourd'hui de trouver une organisation – publique ou privée – qui n'est pas à un stade quelconque du parcours de transformation numérique. Ces initiatives sont poussées par une obsession constante, offrir une expérience exceptionnelle aux clients. Leur façade recèle des technologies évolutives, des solutions réactives offrant la promesse d'une expérience numérique. Les initiatives de NTT Communications autour de l'IdO et SDN sont des catalyseurs de ce désir », a déclaré Allan Tan, directeur régional du contenu et de la stratégie, solutions d'entreprise, chez Questex Media.

Maintenant dans leur 21 ème année, les prix sont les plus anciens et les plus prestigieux de l'industrie des télécommunications de la région. Ils récompensent une performance innovante et exceptionnelle par des fournisseurs de services et des dirigeants de l'industrie asiatiques. Les lauréats ont été sélectionnés par un groupe de 20 juges indépendants sur la base de leur innovation, leur performance financière, leur technologie, leur leadership du marché et leur responsabilité sociale. Les prix ont été présentés dans 24 catégories.

