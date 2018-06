NTT Communications si aggiudica il premio per il miglior allestimento NFV/SDN e per il progetto IoT più innovativo nell’ambito dei Telecom Asia Awards 2018

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--giu 27, 2018--NTT Communications Corporation (NTT Com), azienda specializzata in soluzioni per la tecnologia delle comunicazioni e delle informazioni (information and communications technology, ICT) del gruppo NTT (TOKYO:9432), ha reso noto oggi di avere ricevuto il premio per il miglior allestimento NFV/SDN e per il progetto IoT più innovativo nell’ambito dei Telecom Asia Awards 2018 durante una cerimonia di gala tenutasi a Singapore il 26 giugno.

NTT Com si è aggiudicata il premio per il migliore allestimento NFV/SDN, un riconoscimento che celebra i provider in grado di realizzare reti di alta qualità utilizzando le tecnologie NFV e SDN. NTT Com offre prestazioni e connettività senza pari in oltre 190 Paesi/regioni tramite il proprio portafoglio di servizi SD-WAN. I servizi in questione rivoluzionano il modo in cui le reti vengono progettate e realizzate, utilizzando la prestigiosa piattaforma globale SD-WAN per offrire una soluzione WAN di nuova generazione con funzionalità di gestione consapevole delle applicazioni, commutazione di etichetta multiprotocollo (multi-protocol label switching, MPLS) ottimizzata, Internet o reti a connessione ibrida, e servizi di sicurezza e accelerazione delle applicazioni completamente integrati per ottimizzare l’esperienza degli utenti.

NTT Com ha vinto anche il premio per il progetto IoT più innovativo. Questo riconoscimento celebra i provider che offrono funzionalità e servizi innovativi nell’ambito dell’Internet degli oggetti (Internet of Things, IoT). La piattaforma IoT di NTT Com, un servizio completo di tutte le funzionalità IoT, offre dispositivi per la raccolta dei dati e una piattaforma software di analisi con servizi cloud privati per soddisfare le richieste della clientela.

“È difficile trovare oggi un’azienda, pubblica o privata, che non sia alle prese con qualche fase del processo di trasformazione digitale. Tutte queste iniziative sono motivate da una costante ossessione a voler offrire ai clienti un’esperienza eccezionale. Dietro il risultato di facciata c’è l’implementazione di tecnologie che, attraverso soluzioni scalabili ed efficienti, mirano a realizzare senza problemi la promessa di un’esperienza digitale. L’impegno di NTT Communications in ambito IoT e SDN è risultato decisivo per la realizzazione di questo desiderio”, ha dichiarato Allan Tan, responsabile regionale strategie e contenuti per il ramo soluzioni aziendali (Enterprise Solutions) di Questex Media.

Giunti alla 21 a edizione, questi premi sono il più prestigioso e longevo riconoscimento nel settore delle telecomunicazioni della regione. Questi riconoscimenti celebrano le prestazioni migliori e più innovative dei fornitori di servizi e dei dirigenti asiatici del settore. I vincitori sono stati scelti da un team di 20 giudici indipendenti con riferimento a innovazione, prestazioni finanziarie, tecnologia, leadership del mercato e governance aziendale. Sono stati conferiti premi in 24 categorie diverse.

