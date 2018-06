NTT Communications wint Best NFV/SDN Implementation en Most Innovative IoT Project bij de Telecom Asia Awards 2018

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--jun 27, 2018--NTT Communications Corporation (NTT Com), het bedrijf voor informatie en communicatietechnologie (ICT) oplossingen binnen de NTT (TOKYO:9432), heeft vandaag bekendgemaakt dat het de Best NFV/SDN Implementation en Most Innovative IoT Project heeft gewonnen in de Telecom Asia Awards 2018, tijdens een galaceremonie in Singapore op 26 juni.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20180627005915/nl/

NTT Com werd benoemd tot Best NFV/SDN Implementation, een prijs die beloont dat een aanbieder een netwerk van hoge kwaliteit heeft laten zien door gebruikmaking van NFV en SDN. NTT Com biedt prestatie en connectiviteit in meer dan 190 landen/regio's door zijn SD-WAN Service Portfolio. Deze diensten transformeren de manier waarop netwerken worden ontworpen en gebouwd door gebruik te maken van het leidende globale SD-WAN platform om de WAN-oplossing van de volgende generatie aan te beiden met toepassingsbewustzijn, geoptimaliseerd MPLS, Internet, of hybride connectiviteit networking, volledig geïntegreerde beveiliging en toepassingsacceleratiediensten om de gebruikerservaring te optimaliseren.

NTT Com heeft ook het Most Innovative IoT Project gewonnen. De prijs bekroont de innovatieve IoT-gerelateerde diensten en capaciteiten van een aanbieder. NTT Com’s IoT Platform, een alles-in-een IoT-dienstenpakket, biedt hulpmiddelen voor gegevensverzameling en analyse van softwareplatforms met private clouddiensten om te voldoen aan klantenvereisten.

“Het is moeilijk om vandaag een organisatie te vinden - publiek of privaat - die zich niet ergens in een digitale transformatie bevindt. Deze initiatieven worden gedreven door een volhardende obsessie om uitstekende klantenervaringen aan te bieden. Achter de façade liggen technologieën die schaalbaar zijn, responsive oplossingen die de belofte van een naadloze digitale ervaring waarmaken. De activiteiten van NTT Communications rond IoT en SDN maken dat verlangen mogelijk”, aldus Allan Tan, Regional Content and Strategy Director, Enterprise Solutions, Questex Media.

De prijzen, al voor de 21 e keer uitgereikt, zijn de oudste en meest prestigieuze prijzen van de telecomsector in de regio. Ze belonen innovatieve en uitzonderlijke prestaties van Aziatische serviceaanbieders en industriemanagers. De winnaars werden gekozen door een panel van 20 onafhankelijke juryleden op basis van innovatie, financiële prestatie, technologie, marktleiderschap en corporate governance. Prijzen werd toegekend in 24 categorieën.

Voor meer informatie over de prijzen van NTT Com, kunt u hier terecht.

Over NTT Communications Corporation

NTT Communications lost de technologische uitdagingen van de wereld op door bedrijven te helpen complexiteit en risico in hun ICT-omgevingen te overwinnen met gemanagede IT-infrastructuuroplossingen. Deze oplossingen worden ondersteund door onze wereldwijde infrastructuur, inclusief vooraanstaande, globale tier-1 publieke en private netwerken die meer dan 190 landen/regio's bereiken, en meer dan 400.000 m 2 van 's werelds meest geavanceerde datacenterfaciliteiten. Onze globale professionele dienstenteam biedt consultatie en architectuur voor de veerkracht en beveiliging vereist voor uw bedrijfssucces, en onze capaciteiten voor opschalen en globalisering zijn ongeëvenaard. Samen met NTT Data, NTT Security, NTT DOCOMO and Dimension Data, vormen we NTT Group.

