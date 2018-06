Fastweb realizza servizi a 300 Gbps sulla sua rete dorsale tra Milano e Roma con Coriant

MONACO, Germania--(BUSINESS WIRE)--giu 27, 2018--Coriant, fornitore globale di soluzioni di rete “open, disruptive, hyperscale” per service provider e operatori internet web-scale, e Fastweb, uno dei maggiori operatori italiani di telecomunicazioni, hanno annunciato oggi che Fastweb ha realizzato collegamenti a 300 Gbps su oltre 950 chilometri del suo backbone a lunga distanza grazie alla tecnologia Coriant CloudWave™ Optics.

questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20180627005344/it/

I servizi a 300 Gbps collegano i PoP Fastweb tra Roma e Milano via Torino (più di 950 km) come percorso principale e via Firenze-Bologna (oltre 800 km) come percorso di protezione. Il collegamento a lunga distanza è stato realizzato senza amplificatori speciali, adattamenti o modifiche all'hardware attualmente in campo. Grazie alle soluzioni fornite da Coriant, Fastweb è ora in grado di potenziare le connessioni ad alta capacità dei due percorsi della sua infrastruttura fino a 300 Gbps. Questo aggiornamento tecnologico rappresenta per Fastweb una pietra miliare nell'evoluzione della sua rete in virtù delle straordinarie prestazioni e del miglioramento dell'efficienza ottica raggiunta. Fastweb è in grado di offrire a tutti i suoi clienti, famiglie, imprese e altri operatori di telecomunicazioni, capacità ad altissima velocità in modo da gestire la crescente espansione del traffico dati.

La rete backbone a lunga distanza di Fastweb è stata realizzata nel 2010 basandosi sulla piattaforma di trasporto multi-haul Coriant hiT 7300, con connessioni a 100Gbps di tecnologia coerente senza rigenerazione per gestire il crescente traffico dati. L'introduzione di Coriant CloudWave™ Optics ha consentito a Fastweb l’aggiornamento tecnologico della propria rete all’attuale stato dell’arte. Coriant CloudWave™ Optics potenzia le funzionalità della rete installata, consentendo a Fastweb di massimizzare i propri investimenti iniziali e affrontare le sfide poste dai nuovi servizi di connettività cloud e hyperscale.

Ulteriori diffusioni sull'infrastruttura Fastweb della tecnologia Coriant CloudWave™ Optics sono previste al fine d’implementare servizi a 200Gbps e 300Gbps su tutta l’attuale rete backbone nazionale, migliorando del 50% la capacità rispetto al numero di canali inizialmente progettati. La crescita del backbone di Fastweb è continuata negli anni fino a comprendere oltre 600 nodi, dimostrando la tenuta nel tempo della tecnologia di rete Coriant, ottimizzata per proteggere gli investimenti degli operatori negli anni.

"Fornire ai nostri clienti la migliore qualità di connessione è il nostro obiettivo principale", ha affermato Andrea Lasagna, Technology Officer di Fastweb. "Una nuova era di servizi di trasporto su lunga distanza ad alte prestazioni e affidabili si sta diffondendo sul mercato sempre più velocemente ogni giorno. È necessario un approccio di rete scalabile e semplice per far fronte alla crescente domanda di banda. Abbiamo confidato nella capacità di Coriant di soddisfare i nostri bisogni sin dall'inizio e abbiamo realizzato una rete di trasporto capillare a copertura nazionale con loro. Ora con la combinazione di Coriant hiT 7300 e tecnologia CloudWave™ Optics possiamo illuminare le nostre fibre a 300 Gbps tra Milano e Roma sfruttando l'infrastruttura esistente ".

"La nostra capacità di fornire collegamenti a 200Gbps e 300Gbps aiuta i nostri clienti ad aggiornare le reti esistenti", ha dichiarato Uwe Fischer, Executive Vice President R&D e PLM e CTO di Coriant. "Con l'aumento costante delle esigenze di banda, la possibilità di estendere le reti a capacità di 200 Gbps e 300 Gbps porta a progettazioni di rete semplici e potenti. Siamo lieti di collaborare con Fastweb per espandere ulteriormente la loro offerta per i loro clienti finali ".

I risultati in tempo reale delle performance ottiche per i servizi sono stati abilitati e convalidati dalla soluzione tecnologica software Coriant Aware™, fornendo a Fastweb una visione precisa dei parametri prestazionali chiave, inclusi i margini OSNR e EOL di canale.

Fastweb S.p.A . Con circa 2,4 milioni di clienti, Fastweb è uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia. L'azienda offre una vasta gamma di servizi voce e dati, fissi e mobili, a famiglie e imprese. Dalla sua creazione nel 1999, l'azienda ha puntato sull’innovazione e sulle infrastrutture di rete per garantire la massima qualità nella fornitura di servizi a banda ultralarga. Fastweb ha sviluppato una infrastruttura di rete nazionale in fibra ottica di 46.600 chilometri, con oltre 4 milioni di chilometri di fibra, e oggi raggiunge con la tecnologia fiber-to-the-home o fiber-to-the-cabinet circa 8 milioni di abitazioni e aziende. Entro il 2020 Fastweb raggiungerà con la rete ultrabroadband 13 milioni di famiglie (ovvero il 50% della popolazione), di cui 5 milioni con tecnologia Ftth e velocità fino a 1 Gigabit e 8 milioni con tecnologia FttCab e velocità fino a 200 Megabit per secondo. La società offre ai propri clienti un servizio mobile di ultima generazione basato su tecnologia 4G e 4G Plus. Entro il 2020 il servizio mobile verrà potenziato, a partire dalle grandi città, grazie alla realizzazione di una infrastruttura di nuova generazione 5G con tecnologia small cells. Fastweb fornisce servizi di telecomunicazioni ad aziende di tutte le dimensioni, dalle start-up alle piccole e medie imprese, dalle società di grandi dimensioni fino al settore pubblico, alle quali offre connettività e servizi ICT avanzati, come l’housing, il cloud computing, la sicurezza e la comunicazione unificata. La società fa parte del gruppo Swisscom dal settembre 2007.

Coriant Coriant offre soluzioni di rete innovative e dinamiche per un mondo del business in rapida evoluzione e incentrato sul cloud. Il portfolio Coriant di soluzioni “open, disruptive, hyperscale, SDN/NFV-enabled” e l’innovativa Multi-Sided Platform consentono agli operatori di rete di scalare in modo efficace ed economicamente conveniente la capacità della rete, ridurre la complessità operativa e creare le basi adeguate per una nuova generazione di servizi mobili, video e cloud. Coriant serve i principali operatori di rete in tutto il mondo, inclusi fornitori di servizi di telefonia mobile e fissa, operatori cloud e data center, fornitori di contenuti Web 2.0, cable MSO, agenzie governative e grandi imprese. Con un distintivo retaggio di innovazione tecnologica ed eccellenza dei servizi, Coriant aiuta i propri clienti a massimizzare il valore di servizio della propria infrastruttura di rete quando la domanda di larghezza di banda esplode e le esigenze di comunicazione di aziende e consumatori continuano ad evolversi. Maggiori informazioni su , mentre ci potete seguire su per le ultimissime notizie e informazioni.

Vedi la versione originale su businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180627005344/it/

CONTACT: Per informazioni:

Coriant

Jennifer Handshew, +1.917.359.8838

jhandshew@percepture.com

or

Ufficio Stampa Fastweb

Roberta Dellavedova, 02 4545 4365

roberta.dellavedova@fastweb.it

KEYWORD: UNITED STATES EUROPE NORTH AMERICA ILLINOIS GERMANY ITALY

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT INTERNET NETWORKS SOFTWARE TELECOMMUNICATIONS

SOURCE: Coriant

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/27/2018 07:05 AM/DISC: 06/27/2018 07:05 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180627005344/it