Farmers Edge e Nufarm anunciam aliança estratégica para o fornecimento de Soluções líder global em Agricultura de Decisão

WINNIPEG, Manitoba & VICTORIA, Austrália--(BUSINESS WIRE)--jun 27, 2018--Novas soluções de agricultura de decisão estarão disponíveis para agricultores ao redor do globo através de uma aliança estratégica anunciada hoje pela Farmers Edge ™, líder global em agricultura de decisão, e Nufarm Limited, uma das empresas líderes mundiais em proteção de cultivos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia.

Farmers Edge e Nufarm anunciam aliança estratégica (Photo: Business Wire)

Sob esta aliança, os canais parceiros da Nufarm na Austrália poderão distribuir os pacotes de soluções digitais de precisão da Farmers Edge, incluindo imagens de satélite diárias da mais abrangente plataforma de gerenciamento de dados de propriedades agrícolas disponível no mercado - FarmCommand. A plataforma fornece aos produtores informações precisas de forma rápida e relatórios para maximizar a produtividade, a lucratividade e a sustentabilidade das culturas.

A Farmers Edge contará com a posição de liderança da Nufarm na produção e distribuição de defensivos agrícolas para impulsionar o engajamento dos agricultores à agricultura digital, concentrando-se inicialmente no mercado australiano e, em seguida, expandindo essa parceria para vários outros mercados importantes.

A Nufarm é reconhecida por fornecer soluções que atendem às reais necessidades dos agricultores. Esta aliança faz da Nufarm uma importante distribuidora de soluções digitais de precisão da Farmers Edge, e que por meio de uma forte rede de canais de distribuição, irá oferecer oportunidades substanciais de crescimento a seus parceiros.

Esta aliança combina o revolucionário uso de dados orientados pelas soluções de hardware, software, agronomia e suporte a campo da Farmers Edge, com a renomada experiência e liderança da Nufarm em proteção de cultivos. O FarmCommand elimina a complexidade de combinar e comparar informações de múltiplos provedores de serviços, integrando automaticamente todas as fontes de dados em um só lugar. O resultado - agricultores informados tomando decisões seguras e orientadas por dados reais da sua lavoura, resultando em melhores produtividades e maiores lucros.

“Estamos orgulhosos de trabalhar com a Nufarm", disse Wade Barnes, CEO da Farmers Edge. “Nós compartilhamos a crença de que o agricultor vem em primeiro lugar, e essa aliança fortalece ainda mais nosso compromisso de apoiar os agricultores em todo o mundo com as melhores soluções digitais de precisão do mercado”.

"A Nufarm e a Farmers Edge estão muito empenhadas em ajudar os agricultores a identificar e mitigar os riscos de maneira mais fácil, rápida e mais precisa do que nunca", disse Ron Osborne, diretor de estratégia da Farmers Edge. “ Estamos muito animados com essa parceria uma vez que esta visão em conjunto irá proporcionar aos agricultores, ferramentas avançadas de gerenciamento de risco e uma solução que maximiza seus rendimentos e potencializa seu lucro ao mesmo tempo."

Peter O'Keeffe, gerente geral da Nufarm para a Austrália e Nova Zelândia, declarou que “o foco da Nufarm é permitir que os produtores australianos maximizem seus retornos em um mercado global de intensa competitividade. A parceria com a Farmers Edge é uma opção natural para nós. Seus produtos e conhecimentos em “machine learning” e inteligência artificial ajudarão os agricultores a melhorar suas produtividades, aumentar seus lucros e ajudá-los a dormir melhor à noite. Para nossos canais parceiros interessados em distribuir essas soluções, a Farmers Edge fornecerá uma ferramenta real para fazer uma mudança radical no valor que está sendo fornecido a seus clientes”.

Sobre a Nufarm Limited

A Nufarm é uma das empresas líderes mundiais em proteção de cultivos. Criamos produtos para ajudar os agricultores a proteger suas lavouras contra danos causados por ervas daninhas, pragas e doenças.

Com operações na Austrália, Nova Zelândia, Ásia, Europa e Américas, a Nufarm emprega mais de 3.200 pessoas, onde todos contribuem de forma vital pela reputação da empresa em produtos de qualidade, inovação, suporte técnico e marketing de primeira classe. A Nufarm está sediada em Melbourne, Victoria e está listada na Bolsa de Valores da Austrália.

Sobre a Farmers Edge

A Farmers Edge é líder global em agricultura de decisão, atendendo mais de 22 milhões de acres de produtos pagos em todo o mundo com soluções digitais de precisão. Integrando dados diretamente das lavouras, software fácil de usar, tecnologia de processamento de última geração, modelagem preditiva e análise agronômica avançada, o Farmers Edge fornece aos produtores soluções escaláveis para produzir mais com menos.

Utilizando ferramentas agronômicas digitais inovadoras, as soluções da Farmers Edge são voltadas para uma agricultura sustentável de alta qualidade e produtividades, e são projetadas para otimizar insumos, minimizar o impacto ambiental e proteger a viabilidade econômica das lavouras. Da seleção das sementes à análise de dados de produtividade, a Farmers Edge transforma o “Big Data” em informações precisas para apoiar as tomadas de decisões. Para mais informações sobre Farmers Edge, visite FarmersEdge.ca ou FarmersEdge.ca/pt

