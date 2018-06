millionairemansion.co.uk nabízí celosvětovou soutěž o možnost vůbec poprvé vyhrát luxusní rezidenci ve Velké Británii

LONDÝN--(BUSINESS WIRE)--VI 27, 2018--Portál millionairemansion.co.uk zahajuje soutěž o luxusní rezidenci ve Spojeném království v hodnotě 2,3 milionu liber. Soutěže se mohou zúčastnit lidé z celého světa a jedná se vůbec o první soutěž, kde výherce získá luxusní dům. Venkovská rezidence se nachází v hrabství Devon v Anglii, 2 hodiny jízdy autem z Londýna a 25 minut jízdy autem od krásného historického devonského pobřeží.

Rezidence je plně vybavena a kromě běžného nábytku a příslušenství má i vnitřní bazén, tělocvičnu, golfové hřiště se třemi jamkami, 40 468 m2 pozemků, garáž pro 4 automobily a samostatný oddělený byt se soukromou zahradou. Součástí výhry je i 50 tisíc liber v hotovosti, a Rolls Royce a úhrada britské daně z převodu nemovitosti a úhrada za služby domovníka a zahradníka na 1 rok. Výherce může v domě bydlet, pronajímat ho nebo ho prodat. Stávající majitelé mu při případném prodeji této luxusní nemovitosti pomohou.

V přízemí rezidence jsou dvojité vstupní dveře do velké vstupní haly, přijímacího pokoje, kuchyně, jídelny, knihovny, studovny, snídaňové místnosti a baru a dvojité vstupní dveře na terasu a prostor pro grilování se schody do zahrady. Ve sklepě se nachází vinný sklípek, technická místnost, sušárna a skladovací prostory.

V patře jsou par 4 velké ložnice apartmánového typu. Hlavní apartmán má svůj vlastní obývací pokoj, šatnu a francouzské dveře vedoucí na balkón.

Celý objekt je vybaven bezpečnostním systémem s elektricky ovládanými vraty, uzavřeným televizním okruhem a alarmem.

Předpokládá se, že soutěž millionairemansion.co.uk je vůbec první online soutěž na světě, kde může výherce získat luxusní rezidenci.*

Pár, který dům vlastní a který si přeje zůstat v anonymitě, spolu žije a pracuje v obchodě 45 let. 20% z celkového výtěžku soutěže půjde na charitu.

Majitelé objektu říkají: “Snažíme se podávat ostatním pomocnou ruku ostatním od té doby, co nám náš první zaměstnavatel pomohl, když jsme v obchodě začínali. Máme hodně krásných rodinných vzpomínek, ale nyní chceme využít tento dům k tomu, abychom pomohli několika skvělým charitativním organizacím a dali někomu příležitost stát se okamžitě milionářem. Je skvělé pomyšlení na to, že se někdo na světě probudí jako milionář a získá pravou britskou rezidenci v jednom z nejkrásnějších koutů Anglie.”

Kromě hlavní výhry, kterou je milionářská rezidence, získá dalších 9 účastníků cenu 10 tisíc liber.

Cena lístku je 10 liber, plus 50 pencí rezervační poplatek za transakci. Účastníci soutěže musí být starší 18 let a aby měli šanci vyhrát, musí si koupit lístek na webových stránkách millionairemansion.co.uk a úspěšně zodpovědět na otázku s mnohačetným výběrem odpovědi.

Soutěž millionairemansion.co.uk potrvá až do 30. listopadu 2018. Maximální počet dostupných lístků je 1 milion.

*Občané Severního Irska, členských států Evropské unie, s výjimkou Británie a zemí, kde soutěže tohoto typu nejsou povoleny místně platnými zákony se nemohou této soutěže zúčastnit. Podrobné podmínky soutěže najdete na webové stránce https://millionairemansion.co.uk/terms-and-conditions/

Provozovatelem soutěže je firma Ogilvie Promotions, https://www.ogilviepromotions.co.uk/ (registrovaná a Anglii pod číslem 11028385), kterou založili vlastníci nemovitosti.

Výherci budou vybráni náhodně počítačem, s pomocí algoritmu, na který bude dohlížet nezávislý právní tým. Výherci budou informováni o získání výhry do tří dnů od data ukončení soutěže.

Mezi charitativní organizace, kterým bude z výhry poskytnuta podpora, patří Make a Wish UK, Demelza, British Red Cross (Britský Červený kříž), Global’s Make Some Noise, Help for Heroes, Elizabeth’s Legacy of Hope, Edna Adan Foundation, Balloons Devon, Marine Conservation Society, Over the Wall a Farms For City Children.

