Dentsu Aegis Network annonce le lancement de Merkle dans la région MENA

Dans la région MENA, Merkle sera dirigée par Rudy Banholzer, anciennement directeur général de l'agence de réseaux sociaux à services complets Your Social, avant l'acquisition de celle-ci par Merkle dans la région EMEA.

Your Social vient d'être rebaptisée Merkle dans le cadre de la mission de Rudy, qui vise à accroître les capacités de l'entreprise afin d'aider les clients à adopter une commercialisation fondée sur les personnes. PBM permet aux marques d'identifier les personnes réelles en tirant parti des données leur correspondant pour créer des expériences personnalisées - encourageant, à terme, la fidélité du client. En qualité de chef de file mondial du PBM - et possédant un riche patrimoine de données, de technologies et d'analyses - Merkle a connu une rapide expansion dans la zone EMEA et emploie désormais près de 1.500 collaborateurs dans 14 bureaux implantés dans cinq pays.

Rudy a rejoint Your Social il y a six ans, chargé d'établir le bureau régional à Dubaï et de faire croître l'activité dans les EAU et au Moyen-Orient. L'équipe de 25 personnes de la société soutient déjà des marques mondiales et régionales de premier plan, dont Daman Insurance, Dolby, Pioneer et National Bank of Fujairah dans le domaine des réseaux sociaux, de l'expérience client et du marketing à la performance.

A son nouveau poste, Rudy bénéficiera de l'appui de Vimal Badiani, qui vient d'être promu directeur commercial de la société. Auparavant, Vimal a travaillé au Royaume-Uni chez Merkle Periscopix, la société de médias de performance acquise par Merkle en 2015, où il a récemment occupé le poste de responsable des mots-clés payants.

Michael Komasinski, président de Merkle pour la région EMEA, a déclaré: "Ce lancement représente un développement important dans le contexte de l'expansion continue et rapide de notre empreinte globale et gamme de capacités. La soif de marketing axé sur les personnes, combinée à l'expérience de Rudy dans le secteurs des entreprises à forte croissance au sein de la région MENA, créé pour nous une opportunité passionnante."

Rudy a ajouté: "Je suis impatient d'accélérer la croissance en exploitant le pouvoir de la position de Merkle en qualité de chef de file mondial du marketing axé sur les personnes et de l'incroyable envergure de Dentsu Aegis Network pour répondre aux besoins de nos clients dans le cadre de leurs projets de marketing."

Tarek Daouk, PDG de Dentsu Aegis Network pour la région MENA, a déclaré: "Je suis ravi que nous lançions Merkle dans la région et que nous puissions continuer de faire progresser l'évolution des données de Dentsu Aegis, grâce à une série de nouveaux services et produits d'analyse. Merkle complète notre offre existante et, dans un monde marqué par le marketing numérique personnalisé, nous sommes heureux d'être en mesure de proposer à nos clients une nouvelle gamme de puissantes fonctionnalités de performance et de gestion de la relation client."

