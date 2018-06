A millionairemansion.co.uk első globális luxusotthon-nyereményjátékának fődíja egy brit villa

LONDON--(BUSINESS WIRE)--jún. 27, 2018--A millionairemansion.co.uk a világon elsőként globális nyereményjátékot hirdet, amelyben a világ bármely részéről részt vehetnek a szerencsejátékok kedvelői. Az első globális nyereményjáték fődíja egy 2,3 millió angol font értékű egyesült királyságbeli vidéki villa, amely az angliai Devon megyében található, Londontól 2 órányi és a gyönyörű devonshire-i partvidéktől mindössze 25 percnyi autóútra.

A mintegy 11000 négyszögöles telken lévő villa teljesen berendezett, beltéri úszómedencével, tornateremmel, háromlyukas golfpályával, négy autót befogadó garázzsal és egy külön lakással is rendelkezik, mely utóbbihoz saját kert tartozik. A nyertes a villán felül kap még 50000 angol font készpénzt, egy Rolls Royce-t (mindezt adómentesen, mivel a vonatkozó egyesült királyságbeli adót a nyereményjáték kiírói fizetik), és a házhoz jár egy házvezető és egy kertész is, akiknek egy évre előre ki van fizetve a bére. A fődíjat elnyerő játékos nem köteles beköltözni a villába, hanem bérbeadhatja vagy akár értékesítheti is azt. Sőt, ha el akarja adni a megnyert luxusotthont, ebben még segítséget is kap a jelenlegi tulajdonosoktól.

A villa földszintjén egy kétszárnyas bejárati ajtón lehet bejutni a tágas előtérbe. Az előtérből nyílik a szalon, a konyha, az ebédlő, a könyvtárszoba, a dolgozószoba, a reggeliző szoba és a bárhelyiség/társalgó. Szintén kétszárnyas ajtó vezet a partyk rendezésére is alkalmas, hatalmas teraszra, ahol egy grillsütővel ellátott rész is található, és ahonnan lépcső vezet le a kertbe. Az alagsorban borospince, mosókonyha, szárítóhelyiség és tárolóhelyiségek kaptak helyet.

Az emeleten lévő lakosztályban egy társalgó részt is tartalmazó, gardróbszobával rendelkező hálószoba található, ahonnan hatalmas üvegajtók nyílnak az erkélyre, valamint négy saját fürdőszobával rendelkező vendégszoba.

Az ingatlanra elektromos kapun keresztül lehet bejutni, a lakók biztonságát zártláncú figyelőkamera-rendszer és betörésjelző riasztórendszer garantálja.

A millionairemansion.co.uk weboldalon elérhető nyereményjáték szinte bizonyosan az első olyan globális online szerencsejáték, amelyen egy házat nyerhetnek a világ szinte bármely tájáról a játékban részt vevő játékosok.*

A villát saját erőből felépítő házaspár, akik nem kívánják felfedni kilétüket, 45 évvel ezelőtt kötötte össze az életét, és azóta együtt is dolgoznak. A nyereményjátékból befolyó összeg 20 százalékát jótékonysági célokra kívánják adományozni.

A házaspár a következőket nyilatkozta: "Most mi szeretnénk segítő kezet nyújtani másoknak, hálából azért a segítségért, amit mi kaptunk első munkaadónktól, amikor megkezdtük üzleti tevékenységünket. Bár sok kedves családi emlék fűz minket a villához, úgy döntöttünk, támogatunk néhány arra érdemes jótékonysági szervezetet, és ugyanakkor esélyt kínálunk valakinek arra, hogy egyik pillanatról a másikra milliomos legyen. Jó érzés elgondolni, hogy valahol a világon valaki arra ébred majd egy reggel, hogy milliomos lett, és megnyert egy igazi vidéki angol villát Anglia egyik leggyönyörűbb részén."

A Millionaire Mansion nyereményjátékon a fődíj mellett kilenc további 10000 angol font összegű díjat is kisorsolnak a nyereményjáték résztvevő közt.

A részvételi játékszelvények 10 angol fontba kerülnek, valamint 50 penny könyvelési díj fizetendő minden egyes szelvényvásárlás után. A játékban azok vehetnek részt, akik betöltötték 18. életévüket, megvásárolnak egy játékszelvényt a millionairemansion.co.uk weboldalon, és helyesen megválaszolnak egy feleletválasztásos kérdést.

A millionairemansion.co.uk nyereményjátékban való részvételre jogosító játékszelvényeket 2018. november 30-ig lehet megvásárolni. A játék keretében maximum 1 millió játékszelvény kerül értékesítésre.

Megjegyzések a szerkesztők számára

*Észak-írországi lakosok, EU országok (Nagy-Britannia kivételével), valamint egyéb olyan országok lakosai, amelyekben az ilyen jellegű nyereményjátékokat az adott ország törvényei nem engedélyezik, nem vehetnek részt a nyereményjátékban. A nyereményjáték részvételi feltételei a következő internetes címen olvashatók: https://millionairemansion.co.uk/terms-and-conditions/

A nyereményjátékot egy, a ház tulajdonosai által létrehozott Ogilvie Promotions elnevezésű vállalat bonyolítja le ( https://www.ogilviepromotions.co.uk/ ) (bejegyezve Angliában a 11028385 cégjegyzékszámon). A nyertesek egy random számítógépes algoritmus segítségével kerülnek kiválasztásra. A sorsolást egy független jogi szakértői csoport felügyeli. A nyerteseket a nyereményjáték lezárásának dátumától számított három napon belül értesítik a nyereményről.

A nyereményjátékból befolyó összeg adományozásra fordítandó részét a következő jótékonysági szervezetek kapják: Make a Wish UK, Demelza, British Red Cross, Global's Make Some Noise, Help for Heroes, Elizabeth's Legacy of Hope, Edna Adan Foundation, Balloons Devon, Marine Conservation Society, Over the Wall és Farms For City Children.

