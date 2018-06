Portal millionairemansion.co.uk oferuje rezydencję w Wielkiej Brytanii jako nagrodę w pierwszej edycji międzynarodowej loterii, w której nagrodami są luksusowe domy

LONDYN--(BUSINESS WIRE)--cze 27, 2018--portal millionairemansion.co.uk wystartował z loterią, w której nagrodą jest rezydencja w Wielkiej Brytanii warta 2,3 mln funtów. W konkursie mogą brać udział uczestnicy z różnych krajów świata, dzięki czemu konkurs zyskuje rangę pierwszego międzynarodowego konkursu z nagrodą w postaci luksusowego domu. Rezydencja wiejska znajduje się w Anglii - w hrabstwie Devon, w odległości dwóch godzin jazdy od Londynu i jest oddalona tylko o 25 minut od pięknego wybrzeża hrabstwa Devonshire.

Dom oferowany jest z pełnym wyposażeniem i sprzętem, krytym basenem, siłownią, trzydołkowym polem golfowym, dziesięcioakrowym terenem otaczającym dom, garażem z miejscem na cztery samochody oraz oddzielnym apartamentem z prywatnym ogrodem wchodzącym w skład nieruchomości. Oprócz tego nagroda obejmuje 50 tys. funtów gotówki, Rolls Royce’a, zwrot podatku od transakcji kupna nieruchomości, jak również roczne wynagrodzenie za usługi pokojówki i ogrodnika. Zwycięzca będzie mógł zamieszkać w wygranym domu, wynająć go lub sprzedać. Aktualni właściciele zaoferowali nawet pomoc w jego sprzedaży.

Na parter rezydencji wiodą dwuskrzydłowe drzwi prowadzące do przestronnego holu. Znajduje się tam również salon, kuchnia, jadalnia, biblioteka, gabinet, pokój śniadaniowy, bar a za kolejnymi dwuskrzydłowymi drzwiami - taras i strefa grillowania ze schodami prowadzącymi do ogrodu. W piwnicy znajduje się piwniczka na wino, pomieszczenie gospodarcze, suszarnia i pomieszczenia magazynowe.

Na piętrze znajdziemy cztery duże sypialnie z toaletami en suite. W największej sypialni znajduje się przestrzeń salonowa, garderoba i oszklone drzwi wychodzące na balkon.

Nieruchomość jest w pełni zabezpieczona - wyposażona jest w bramę z napędem elektrycznym i monitorowana za pomocą kamer przemysłowych i zainstalowanych systemów alarmowych.

Konkurs organizowany przez portal millionairemansion.co.uk jest prawdopodobnie pierwszą okazją na wygranie domu w międzynarodowej loterii online przez obywateli niemal każdego państwa na świecie*.

Małżeństwo właścicieli, które pragnie pozostać anonimowe, pracuje w branży wspólnie już od 45 lat, a dziś przekazuje 20 procent dochodu z loterii na cele charytatywne.

Wyjaśnili to w następujący sposób: „Naszą pasją jest pomaganie innym po tym, jak nasz pierwszy pracodawca udzielił nam wsparcia, kiedy rozpoczynaliśmy naszą działalność. Mamy wiele wspaniałych wspomnień związanych z tym domem, ale chcemy go teraz wykorzystać, aby wspomóc organizacje charytatywne i dać komuś szansę na zostanie milionerem. Cieszy nas myśl, że gdzieś na świecie jest osoba, która obudzi się pewnego dnia jako milioner dzięki wygraniu typowo brytyjskiej posiadłości położonej w jednym z najbardziej malowniczych regionów Anglii”.

Poza główną nagrodą w postaci posiadłości do wygrania jest również dziewięć nagród pieniężnych o wysokości 10 000 L.

Los kosztuje 10 L, a do tego dodatkowo pobierana jest kwota 50 pensów od każdego zgłoszenia. Aby wziąć udział w zabawie, uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat, kupić los za pośrednictwem strony millionairemansion.co.uk oraz udzielić poprawnej odpowiedzi na pytanie wielokrotnego wyboru.

Konkurs organizowany za pośrednictwem millionairemansion.co.uk trwa do 30 listopada 2018 r.

Liczba dostępnych losów wynosi 1 milion.

*Mieszkańcy Irlandii Północnej, krajów UE z wyjątkiem Wielkiej Brytanii oraz krajów, w których tego rodzaju loterie są zabronione przez krajowe przepisy prawa, nie mogą brać udziału w konkursie. Warunki loterii są dostępne na: https://millionairemansion.co.uk/terms-and-conditions/

Konkurs jest powadzony przez spółkę założoną przez właścicieli spółki Ogilvie Promotions, https://www.ogilviepromotions.co.uk/ (spółkę zarejestrowaną w Anglii pod numerem: 11028385). Zwycięscy zostaną wytypowani drogą losowania komputerowego przeprowadzonego na podstawie algorytmu. Nadzór nad losowaniem będzie sprawowany przez niezależny zespół prawny. Zwycięscy zostaną powiadomieni o wygranej w ciągu trzech dni od zakończenia loterii.

Część dochodów z konkursu zasili organizacje charytatywne, w tym brytyjski odział fundacji Make a Wish, fundację Demelza, Brytyjski Czerwony Krzyż, fundacje Global’s Make Some Noise, Help for Heroes, Elizabeth’s Legacy of Hope, Fundację Edny Adan, fundację Balloons Devon, Towarzystwo Ochrony Środowiska Morskiego, fundacje Over the Wall i Farms For City Children.

