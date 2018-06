Xiaomi lanza Mi Laptop Air en España y está listo para triunfar en Europa

MADRID--(BUSINESS WIRE)--jun. 27, 2018--Xiaomi, la marca china líder de productos electrónicos, lanzará Mi Laptop Air 13,3” el 27 de junio de 2018, en el Palacio Neptuno en Madrid (España). Los clientes españoles pueden realizar sus pedidos online en el sitio web oficial español de Xiaomi o en la plataforma de comercio electrónico, PC Componentes. También pueden acudir a una de las cuatro tiendas oficiales de Xiaomi en Madrid o a la de Barcelona para tener una experiencia de primera mano y comprarlo ahí mismo.

El diseño y el rendimiento son los nuevos distintivos

Mi Air 13,3” es una combinación perfecta de ligereza y rendimiento. El ordenador portátil presenta una carcasa metálica que escasamente llega a 1,3 kg y tiene un grosor de 14,8mm. Cuenta con una pantalla con resolución de 1920×1080 con un bisel superestrecho de 5,59mm y un cristal sin marco, que permite a los usuarios concentrarse fácilmente en la pantalla. La tecnología de laminación completa reduce de forma efectiva la capa de aire entre la pantalla y el cristal, lo que ofrece un excepcional resultado de pantalla. En cuanto al aspecto general, el proceso de pulido otorga a este ordenador portátil un tacto suave y el color gris oscuro de la carcasa, junto con el teclado negro, le confieren un aspecto elegante.

En términos de configuración, el Air 13,3" está equipado con un procesador Intel Core de octava generación, gráficos discretos GeForce MX150, una memoria de 8GB y un SSD de 256GB, a fin de satisfacer todos los requisitos diarios de trabajo y entretenimiento. Este portátil se envía con Windows 10 Home Edition preinstalado y es compatible con la capacidad Windows Hello mediante huella dactilar, así que los usuarios pueden iniciar sesión de este modo, mejorando en gran medida la seguridad y la productividad. Además, Air 13,3" cuenta con un sistema de refrigeración excepcional, Dolby audio prémium y una larga duración de la batería. El potente rendimiento y la experiencia de usuario prémium convierten a este portátil en la elección óptima para los trabajadores de oficina y los estudiantes.

Siguiendo la filosofía de “buen producto, buen precio”, Xiaomi Mi Laptop Air 13,3” estará disponible a principios de julio a un precio de tan solo €899,99. Conocido por su excelente rendimiento y precio competitivo, este movimiento de Xiaomi en el mercado europeo es muy esperado por los clientes europeos. Xiaomi está seguro de que se ganará a estos clientes gracias a su calidad prémium.

