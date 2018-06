Red Sea Housing se met au solaire avec REDAVIA pour assurer sa rentabilité et sa fiabilité

MUNICH & ACCRA, Ghana--(BUSINESS WIRE)--juin 27, 2018--Red Sea Housing Services (RSHS), un chef de file mondial des environnements de vie et de travail pour les clients industriels et résidentiels, a choisi REDAVIA, un leader international des solutions locatives d'énergie solaire rentables, fiables et propres pour les entreprises et les communautés, pour mettre sur pied son premier parc solaire à Accra, au Ghana.

Au cours des prochains mois, REDAVIA aura finalisé la commande d'un parc solaire de 336 kWp sur le plus grand site de production de RSHS à Tema, stratégiquement situé à proximité du principal port du Ghana. Ceci permettra à RSHS de commercialiser une solution rentable et fiable dans son offre énergétique de réseau solaire et national.

"Grâce à l'énergie solaire de REDAVIA, nous sommes à présent capables de mieux contrôler certaines de nos dépenses opérationnelles, tout en réduisant nos émissions de carbone afin de devenir plus respectueux de l'environnement", déclare Harm Ploeger, président pour l'Afrique chez RSHS. "Nous prévoyons d'appliquer cette solution d'énergie solaire aux futures exigences de logement de nos clients sur l'ensemble du continent africain et d'optimiser l'alimentation électrique dans les infrastructures existantes construites par RSHS dans le passé."

Erwin Spolders, CEO et fondateur de REDAVIA, confirme: "L'énergie solaire permet un meilleur contrôle et garantit la fiabilité pour les organisations. Nous sommes fiers qu'une société visionnaire comme RSHS a choisi REDAVIA pour exploiter ces avantages."

À l'avenir, RSHS vise non seulement de développer le parc solaire, mais aussi d'approfondir le partenariat avec REDAVIA. Ce partenariat évolutif va s'appuyer sur les synergies existantes entre les deux entreprises grâce auxquelles RSHS projette de vendre une solution clef en main de son habitation modulaire, associée à l'énergie solaire de REDAVIA.

À propos de Red Sea Housing Services

Red Sea Housing Services (RSHS) est un chef de file mondial des environnements de vie et de travail modulaires de haute qualité pour les clients industriels et résidentiels. RSHS met en œuvre les infrastructures et installations requises permettant aux entreprises de construire des bâtiments et des unités d'habitation modulaires de haute qualité, fiables, durables et personnalisés, y compris des hôtels, bureaux, logements, locaux de services publics, réseaux de télécommunications, installations de restauration et espaces de loisirs. www.redseahousing.com

À propos de REDAVIA

REDAVIA propose des solutions locatives d'énergie solaire pour les entreprises et les communautés. Facile à expédier, installer, adapter et redéployer, le système REDAVIA est basé sur un modèle préconfiguré, y compris des modules solaires et des composants électrique à haute performance. Les entreprises et les communautés tirent parti d'une solution énergétique rentable, fiable et propre, avec un investissement initial et un niveau de compétences techniques requises minimes. www.redaviasolar.com

