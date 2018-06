Xiaomi lance Mi Laptop Air 13.3' sur le marché espagnol et élargit sa présence mondiale

MADRID--(BUSINESS WIRE)--juin 27, 2018--Xiaomi, le leader chinois de la fabrication de produits électroniques, a présenté son nouvel ordinateur portable Mi Laptop Air 13.3' au Palacio Neptuno à Madrid, le 27 juin 2018.

Mi Air 13.3" is shipped with preinstalled Windows 10 Home Edition and supports Windows Hello (Photo: Business Wire)

Le Mi Laptop Air 13.3', qui fait partie de la série ultra-mince de Xiaomi, combine à la perfection minceur et performances. Avec son boîtier de 14,8 mm d'épaisseur seulement, un processeur Intel Core de 8 e génération et une carte graphique GeForce MX150 pour PC portables, il offre aux utilisateurs à la fois la commodité et les performances. Livré avec Windows 10 Famille préinstallé, Air 13.3' est en outre doté d'un système de refroidissement d'avant-garde, d'une sonorisation Dolby de haute qualité et d'une batterie à la longévité stupéfiante. De plus, il prend en charge l'application Windows Hello de reconnaissance d'empreintes digitales: autant d'atouts qui lui permettent d'offrir une excellente expérience utilisateur en termes de stabilité, sécurité et divertissement.

Gagner des parts de marché avec de bons produits, étendre notre empreinte mondiale grâce à notre bonne réputation

En tant que société de l'internet axée principalement sur la création de téléphones cellulaires, de matériel informatique intelligents et sur l'internet des objets, Xiaomi produit des appareils de bonne qualité à un prix abordable. La société est déterminée à rendre la technologie de pointe accessible à tous. Xiaomi est aujourd'hui le quatrième fabricant mondial de smartphones et l'acteur n° 1 dans de très nombreuses catégories de produits. La société, qui est à l'origine de divers matériels informatiques intelligents, a construit MIUI, la plus grande plate-forme mondiale internet des objets qui connecte plus de 100 millions d'appareils intelligents et fournit une vaste gamme de services internet innovants à 190 millions d'utilisateurs actifs de l'interface par mois.

La commercialisation de l'ordinateur portable Mi Laptop en Europe marque une nouvelle étape de l'expansion mondiale de Xiaomi en tant que grande marque chinoise. À l'avenir, Xiaomi et Mi Laptop pénètreront d'autres pays pour augmenter leur part de marché internationale avec des produits marqués du sceau de l'innovation technologique et de la qualité "made in China".

